"Nuh Tepesi" filminin gala gösterimi yapıldı

Tribeca ile Altın Koza Film Festivali'nin de arasında bulunduğu ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen "Nuh Tepesi" filmi, gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.

Tüm oyuncu kadrosunun bir araya geldiği Vadİstanbul AVM'deki gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetmen Cenk Ertürk, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Nuh Tepesi, uzun bir yolculuk sonunda, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yazmaya başladığım ilk günden itibaren, hayalini kurduğum isimlerle çalıştım. İlk filmini çeken bir yönetmen olarak, büyük bir şans ve onurdu benim için, Haluk Bilginer, Ali Atay, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür, Arın Kuşaksızoğlu ve diğer oyuncu arkadaşlarımla çalışmak. Çok heyecanlıyız. Seyirciyle buluşacağımız anı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Başrol oyuncusu Haluk Bilginer, senaryoyu ilk okuduğu anda çok beğendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun, bu filmde oynamak istediğimi söyledim. Ne mutlu ki tarihler ayarlanabildi ve oynadım. Çok severek çalıştım. Umarım seyirciyle buluştuğunda, onlar da sever filmi. Diğer oyuncu arkadaşlarımla, Ali, Mehmet ve Hande ile çalışmaktan büyük mutluluk duydum tabii ki. Bazılarıyla ilk kez birlikteydik. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz."

Oyuncu Hande Doğandemir, yapımın, festival sürecinin ardından vizyona girerek, seyirciye ulaşmasının çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Harika bir kadroyla olmak, benim için gurur verici. İlk okuduğumda çok heyecanlandığım bir hikaye olmuştu. O yüzden içinde yer bulmaktan çok mutluyum. Umarım herkes sever, beğenir." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceğe, çok düzgün bir miras bıraktık"

Filmde canlandırdığı rolüyle Tribeca ve Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Ali Atay da inanılmaz bir ekiple çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çok güzel ve ağır bir hikaye. Konuşa konuşa, dertleşe dertleşe, bir ekip çalışmasıyla, çok güzel bir şekilde hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Kalıcı bir hikaye olacağını düşünüyorum, benim için en önemli kısmı bu. Muhteşem oyuncularla, ilk filmini çeken muhteşem bir yönetmenle, çok güzel bir hikayeyi anlatmaya çalıştık. İlk izlediğimde çok sevdim. Senaryoyu okuduğumda da çok sevmiştim. Sonucun böyle olacağını, aşağı yukarı tahmin ediyordum zaten. Hatta beklediğimin biraz üstünde oldu."

Başarılı oyuncu Mehmet Özgür ise çok güzel bir iş yaptıklarını kaydederek, "En önemlisi, yaptığımız işin, geleceğe bıraktığımız, çok düzgün bir miras olduğunu düşünüyorum. Gelecekte, umut ediyorum ki bizler nefes almıyorken, nefes alan insanlar, bu filmi izleyip, bizlerle ilgili güzel düşünceler barındırırlar. Bundan daha da ötesi yok zaten. Nuh Tepesi için söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çok güzel bir işi, güzel bir ekiple yaptık. Umuyoruz devamı olsun."

Film, ölüm döşeğindeki babasının Nuh Ağacı'nın altına gömülme isteğini yerine getirmek için babasıyla köyüne dönen Ömer'in babasıyla ve geçmişiyle hesaplaşmasını işliyor.

"Black Swan" ve "Pi" adlı ses getiren filmlerin yönetmeni Darren Aronofsky'nin filme çekilmesi için destek verdiği yapımda "Ömer"i Ali Atay, Ömer'in babası "İbrahim"i Haluk Bilginer, Ömer'in eski eşi "Elif"i ise Hande Doğandemir canlandırıyor.

Ertürk'ün senaryosunu da kaleme aldığı ilk uzun metrajlı filmi Nuh Tepesi, 6 Mart'ta vizyona girecek.