Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi - Son Dakika

Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi

27.05.2021 10:23

Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin ev sahipliğinde 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi...

Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi

ŞIRNAK - Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin ev sahipliğinde 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumunun sonuç bildirgesi yayımladı. Bildiride, Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi.

Şırnak'ta önceki gün başlayan 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumun tamamlanmasının ardından sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede farklı branşlardan ve farklı dinlere mensup araştırmacıların yaptıkları sunumlardan Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu konuları öne çıktı. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda 25-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı sempozyumun sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Bağcılar Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesinin katkı ve işbirliği ile hazırlanan 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu 49 araştırmacının katılımı ile 45 sunum yapılarak tamamlanmıştır. Bu sunumlardan 13'ü çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir. 49 araştırmacının 39'u yurt içinden 10'u dünyanın değişik ülkelerinden katılım sağlamıştır. Sunulan tebliğler sonucunda Ararat ve Cudi kavramları etimolojik ve Yahudi, Hıristiyan ve İslam kaynakları açısından değerlendirilmiş ve buna göre Ararat kavramından bir bölgenin kastedildiği Cudi Dağının da bu bölgede yer alan dağlardan biri olduğu ifade edilmiştir. Yapılan sunumlarda özellikle Cudi Dağı ve çevresindeki toprak yapısının onlarca metre yüksekliğinde çamur akıntısı şeklinde olduğu tespit edilmiş ve bu durumun ancak çok büyük bir sel veya tufan sonucunda gerçekleşebileceği ifade edilmiştir. Hz. Nuh'un gemiden çıktıktan sonra Cudi Dağının zirvesinde dua etmesi ve kurban kesmesi ile başlayan gelenek bir festival şeklinde Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından binlerce yıldır ortak katılımla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Aşure tatlısının Hz. Nuh'un döneminden miras kalan insanlığın en kadim tatlılarından biri olduğu ifade edilmiştir. Cudi Dağında tespit edilen tarihi ve arkeolojik veriler yanında yeni çalışmalarla farklı medeniyetlere ait yeni kalıntıların bulunabileceği belirtilmiştir. Cudi Dağı'nın devamı olan Gabar Dağında da farklı medeniyetlere ait yerleşim yerleri kilise, manastır, camii ve medresenin ayrıca tarihi yolların ve kalelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak farklı branşlardan ve farklı dinlere mensup araştırmacıların yaptıkları sunumlardan Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda durduğu kanaatine varılmıştır".

(MY-YRT-ÖK-Y)

Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi
Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi
Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi
Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi

Şırnak Belediyesi, Şırnak Valiliği, Cudi Dağı, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL

Son Dakika Haberleri
10:51 Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş
10:49 Altay Süper Lig'e çıktı, binlerce taraftar kısıtlamalara karşın meydanlarda kutlama yaptı
10:44 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı
10:30 Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim
10:14 Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
10:12 Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı
10:07 Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor
09:56 Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor
09:48 Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı
09:43 Ünal Aysal'dan başkan adaylarına destek: Yeter ki birleşin, biz destek veririz
Altay Süper Lig'e çıktı, binlerce taraftar kısıtlamalara karşın meydanlarda kutlama yaptı Altay Süper Lig'e çıktı, binlerce taraftar kısıtlamalara karşın meydanlarda kutlama yaptı         
10:49
Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim         
10:30
360 bin liraya sıfır araç aldı, başına gelmeyen kalmadı! Verdiği hukuk mücadelesinden zaferle çıktı 360 bin liraya sıfır araç aldı, başına gelmeyen kalmadı! Verdiği hukuk mücadelesinden zaferle çıktı         
10:23
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı         
10:12
Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım!         
09:51
Tarlada cesedi bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş Tarlada cesedi bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş         
09:37
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi         
09:08
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler         
23:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 10:54:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement