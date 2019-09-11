Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un gemisinin Cudi'ye indiği belirtiliyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı türlerinin ikinci doğuşu anlamına geliyor. Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir sembolüdür." dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce bir otelde "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında çalıştay düzenlendi.

Vali Pehlivan, çalıştayda yaptığı konuşmada, insanoğlu ile birlikte var olan milyonlarca canlı türünün olduğunu, yapılan araştırmalarda 20-30 milyon canlı çeşidinin var olduğunun belirtildiğini söyledi.

Araştırmacıların sadece 7-8 milyonuna ulaşıldığını aktaran Pehlivan, insanoğlunun doğayı keşfinin henüz bitmediğini, ülkede yaşayan canlı türlerinin tespit edilmesi ve bunun veri tabanı haline getirilmesi konusunun çok önemli olduğunu belirtti.

Projenin bir örneğinin Şırnak'ta olmasını önemsediklerini kaydeden Pehlivan, yapılan çalışmaların toplandığı data hattının "Nuh'un Gemisi" olmasını da ayrıca önemli bulduklarını dile getirdi.

Vali Pehlivan, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un gemisinin Cudi'ye indiği belirtiliyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı türlerinin ikinci doğuşu anlamına geliyor. Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir sembolüdür. Bu data hattının Nuh'un gemisi olarak adlandırılması inşallah bundan sonraki proje çalışmaların ilimiz açısından ilavelere vesile olacaktır. Dileğimiz ve isteğimiz odur ki geminin karaya oturduğu Sefine bölgesinde belki o geminin tekrar yapılması, o günleri gösteren canlandırmaların, yapıların inşası belki Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün orada bir birimi olabilir."

Kentin her geçen gün daha da güvenli hale geldiğini ifade eden Pehlivan, bütün çalışmaların hem halkın hem de yapılacak bilimsel çalışmaların daha güvenli, huzurlu ve refah içerisinde yapılması için olduğunu sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan ise bakanlıkça ülke genelinde eksik görülen biyolojik çeşitliliğin bertaraf edilmesi adına çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Eroğan, "Türkiye genelinde bizimle beraber bu topraklarda yaşayan ne tür canlıların yaşadığına dair çalışmalar başladı. Biz de artık elimizde bir veri tabanı olsun, nerede, hangi koordinatta, ne tür canlılar bizimle yaşıyor diye bu çalışmayı yürütüyoruz. Elde edilen bu çalışmaların verilerin tamamı bakanlığımız merkezinde bulunan Nuh'un gemisi veri tabanına yükleniyor." diye konuştu.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Fatih İzmir, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirel ve kurum müdürleri katıldı.