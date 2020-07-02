Nuh'un Gemisi görünümlü belediye hizmet binası, açıldı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin çukur eylemleri sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kullanılmaz hale gelen belediye binasının yerine inşa edilen Hz. Nuh'un gemisi görünümlü bina, hizmete açıldı.

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce kazılan hendek ve barikatların ardından 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar sırasında Şırnak kent merkezinin yüzde 75'i yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de Şırnak Belediyesi hizmet binası oldu. 5 Kasım 2016'da Şırnak Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirme öncesi binada yapılan aramalar sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir güvenlik görevlisi yaralanırken, bina kullanılamaz hale geldi.

Hizmet binasının resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen Başkan Mehmet Yarka, "Bu hizmette emeği geçen Turan Bedirhanoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hz. Nuh'un memleketinde gemisine benzeyen bir binayla o geleneği tekrar yaşatalım dedik" diye konuştu.