Nuh'un Gemisi görünümlü belediye hizmet binası, açıldı - Son Dakika

Nuh'un Gemisi görünümlü belediye hizmet binası, açıldı

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin çukur eylemleri sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kullanılmaz hale gelen belediye binasının yerine inşa edilen Hz. Nuh'un gemisi görünümlü bina, hizmete açıldı.

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin çukur eylemleri sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kullanılmaz hale gelen belediye binasının yerine inşa edilen Hz. Nuh'un gemisi görünümlü bina, hizmete açıldı.

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce kazılan hendek ve barikatların ardından 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar sırasında Şırnak kent merkezinin yüzde 75'i yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de Şırnak Belediyesi hizmet binası oldu. 5 Kasım 2016'da Şırnak Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirme öncesi binada yapılan aramalar sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir güvenlik görevlisi yaralanırken, bina kullanılamaz hale geldi.

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İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevinden Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Şırnak Belediye Başkanlı Serhat Kadırhan'ın yerine görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, 2018'de belediye hizmet binasının inşası için çalışma başlattı. Merkez Yeni Mahalle'de 2 yıl önce 5 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilmeye başlanan, 50 araçlık otopark, sinema ve konferans salonu, 11 iş yeri, kafeteryanın da yer aldığı, Hz. Nuh'un gemisi görünümlü bina, 13 milyon TL'ye mal oldu. Türkçe ve Kürtçe Şırnak Belediyesi tabelası asılan hizmet binasına Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, beraberindeki başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birlikte gelerek çalışmalarına başladı.

Hizmet binasının resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen Başkan Mehmet Yarka, "Bu hizmette emeği geçen Turan Bedirhanoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hz. Nuh'un memleketinde gemisine benzeyen bir binayla o geleneği tekrar yaşatalım dedik" diye konuştu.


Şırnak Belediyesi, 14 Mart, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nuh'un Gemisi görünümlü belediye hizmet binası, açıldı - Son Dakika

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