'Nuh'un Gemisi' heyelan tehdidi altında - Son Dakika

'Nuh'un Gemisi' heyelan tehdidi altında

KUTSAL kitaplarda yer alan ve insanlığın ikinci atası olarak kabul edilen Hz. Nuh'un Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olduğu öne sürülen gemisine ait kalıntılar, kurtarılmayı bekliyor.

'Nuh'un Gemisi' heyelan tehdidi altında, System.String[]

KUTSAL kitaplarda yer alan ve insanlığın ikinci atası olarak kabul edilen Hz. Nuh'un Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olduğu öne sürülen gemisine ait kalıntılar, kurtarılmayı bekliyor. Heyelan nedeniyle dev yarıkların oluştuğu yapının ciddi tahribata uğradığını belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, "Ciddi önlemler alınmazsa, buradaki doğal yapının kısa bir süre içerisinde kaybolacağını ifade edebiliriz. Burada araştırma yapılacak alan kalmaz" dedi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyündeki Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen yapı, heyelan tehdidi altında. Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 1959 yılında bölgenin haritasını çıkarmak üzere fotoğraf çekerken bulduğu yapının Nuh'un gemisine ait olduğunun ileri sürülmesinin ardından başta Amerikalı olmak üzere çok sayıda yabancı bilim insanı bölgeye gelmeye başladı. Amerika'daki Kiliseler Birliği, İncil ve Tevrat'ta yer alan Nuh'un gemisinin Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyü arazisindeki yapı olup olmadığını belirlemek için bilim adamlarına destek verdi. 1960'lı yıllardan sonra bölgeye gelen bilim adamlarının bir kısmı, yapının Nuh'un gemisine ait olabileceğini belirtirken, bir kısmı ise yapının heyelan sonrası oluşmuş olabileceğini ileri sürdü.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda, 55 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki yapıyla ilgili araştırmalarını sürdüren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, ünlü jeologların bölgede Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu belirtilen kalıntıları araştırdıklarını söyledi. Bilim insanlarının her birinin yaptıkları araştırmalarla ilgili sonuç raporu açıkladığını ifade eden Kaya, bazılarının bilgi belge bulduklarını söylediğini, bazılarının ise yapının gemiye ait olmadığını ifade ettiklerini kaydetti.Bölgede yapılan araştırmaların bilimsel, siyasi ve dinsel amaçlı olduğuna dikkat çeken Kaya, "Doğal yapının Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna dair ciddi çalışmalar yapılıyor. Tevrat ve İncil'deki ifadelere göre Hristiyan dünyasından büyük bir kitle Nuh'un Gemisi'nin bu bölgede olduğuna inanmaktadır. Gelenlerin birçoğunun Kiliseler Birliği tarafından organize edildiğini biliyoruz. Bu araştırmalarda Kiliseler Birliği büyük bir rol oynamaktadır. Nuh'un Gemisi ve meydana gelen sel felaketi hem Kur'an-ı Kerim hem Tevrat'ta anlatılıyor. Kur'an'da ve Tevrat'taki bilgiler örtüşüyor. Azgın bir kavme verilen ceza olarak nitelendiriliyor. Hazreti Nuh ve ailesi, beraberindeki çok az kişi ile her hayvan türünden birer çift gemiye alınıyor. Diğerleri tufanda yok oluyor. Geminin bu bölgede dağa oturduğu ifade ediliyor. Tevrat ve İncil'de geminin bulunduğu yerin tarifinden Ağrı Dağı olduğu anlaşılıyor" dedi.Gemi kalıntısının İlhan Durupınar tarafından keşfedilmesiyle bölgede araştırmaların başladığını ifade eden Kaya, "1960 yılında Amerika Kiliseler Birliği'nden bir grup bilim adamı Türkiye'ye gelerek İlhan Durupınar'la birlikte buraya ulaşıyor. İlk olarak gözlem ve araştırma yapıyorlar, bunu da 'Hayat' isimli dergide bir rapor halinde yayımlıyorlar. Burayla ilgili derinlemesine araştırmaların yapılması, arkeolojik bulguların ortaya konulmasına dair verileri paylaşıyorlar. Burası bir heyelan bölgesidir. Ciddi heyelanların meydana geldiği bölgedir. Bazı araştırmacılar, buranın heyelan sonucu oluşmuş doğal bir yapı olduğunu, bu bölgede benzer çok sayıda yapı olduğunu ifade etmektedirler. Ama fotoğrafların ve bilgilerin dergilerde yayınlanmasından sonra Amerika'da Ron Wyatt isimli jeolog, arkeolojik araştırmalara başlıyor. 1980'li yıllarda burada araştırmalar yapıyor, derinlemesine radar görüntülerini çekiyor. Diğer teknolojik malzemelerle yapılan araştırma sonucunda burasının iddia edilen aksine doğal bir yapı olmadığı, insanların müdahalesi sonucu oluşmuş gemiye benzeyen bir yapı olduğu iddiasını ortaya koyuyor. İddiasını kitapta topluyor. Kitabını da 1989'da yayınlıyor" diye konuştu.YABANCILAR, RAPORLARIN TAMAMINI PAYLAŞMIYORBaşta Amerika olmak üzere yabancı bilim adamlarının bölgeye ilgisinin aksine Türkiye'nin bu konudaki çalışmaları geriden takip ettiğini belirten Kaya, şunları söyledi: "Biz maalesef bu konudaki çalışmaları geriden takip ediyoruz. Nuh'un Gemisi ile ilgili ciddi bilimsel araştırmaların yapılması, buna Türkiye'nin de dahil olması lazım. Yabancı bilim insanları yaptığı çalışmaların detaylı raporlarını paylaşmıyorlar. Akademisyenleriyle, entelektüelleriyle, ülke olarak bu konuya mutlaka ciddi şekilde el atılması, arkeolojik kazılar yapılması lazım. 1989 yılında Salih Bayraktutan hocanın girişimleri sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından burası korunan bölge olarak ilan edildi. Bütün bu korumaya rağmen buranın ciddi tahribata uğradığını görüyoruz. Ciddi önlemler alınmazsa buradaki doğal yapının kısa bir süre içinde kaybolacağını ifade edebiliriz. Burada araştırma yapılacak alan kalmaz. Bu doğal yapının sağında, solunda, çevresinde oluşan selleri, zarar vermeden aşağı aktaracak kanaletlerin yapılması lazım."1985 YILINDA GÖRÜNTÜLEME YAPTIKTelçeker köyündeki gemi şeklindeki kalıntıyı incelemek üzere 1985 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nden gelen bilim adamlarıyla bölgede incelemeler yaptığını belirten Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Salih Bayraktutan, yeraltı radarlarıyla görüntüleme yaptıklarını, ancak gemiye ait bir veriye ulaşamadıklarını kaydetti. 1985 yılında başladıkları çalışmanın 1987'de tamamlandığını söyleyen Bayraktutan, girişimleri sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgenin korumaya alındığını anlattı.'KORUMA PROJESİ HAZIRLADIM'

Nuh'un Gemisi ile ilgili iddiaların dini kaynaklara dayandırıldığını vurgulayan Bayraktutan, "Müthiş bir heyelan var, çamur akıntısı var. Aşındırıcı etkenlere maruz kaldığı için yapı giderek küçülüyor. Ben bu yapı için koruma projesi yaptım, daha önce ama destek bulamadım. Bu kütleyi muhafaza etmeliyiz. Hatta doğu ve kuzeydeki kenarlarından yıkılan parçalar orda duruyor. O parçaların oraya monte edilmesi lazım. Bunun günümüzde teknik yöntemleri var. 1960'lı yıllardaki fotoğraflara bakarak o zamanki konumuna getirilebilir. Bunu yağmurdan, kardan, erozyondan, taşkından korumanın da yolları var, ben hazırladığım projeyi güncelleyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunmak istiyorum. Buranın korunması geoteknik bir konu. Koruma yapılırken ilk olarak kuzeyden gelen akarsuyu İran'a doğru yönlendirme ile başlanabilir. Bunu projemde çizmişim. Kütleye hiçbir su gelmeyecek, kuru tutacağız, suyu uzaklaştıracağız" diye konuştu.


Doğubeyazıt, Tevrat, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 10:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Nuh'un Gemisi' heyelan tehdidi altında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 2 saatte ikna edilen şahıs gözaltına alındı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi         
14:25
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi         
14:06
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu         
13:22
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar         
12:55
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı         
12:37
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu         
11:04
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:42
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti         
09:30
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı         
07:53
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı         
06:26
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım         
00:26
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı         
23:23
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum         
22:44
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı         
22:35
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı         
22:06
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki         
21:53
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi         
20:13
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
18:54
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü         
18:13
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 17:19:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Nuh'un Gemisi' heyelan tehdidi altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei