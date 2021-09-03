Nuh'un Gemisi'ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi - Son Dakika

Nuh'un Gemisi'ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi

İtalyan araştırmacı Ağrı Dağı manzaralı mezarlıkta toprağa verildi

AĞRI - 35 yıldır Nuh'un Gemisi üzerine araştırma yapmak için sık sık Doğubayazıt'a gelen 86 yaşındaki araştırmacı Angelo Palego, vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda olduğuna inandığı için 1986 yılından beri sık sık Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine araştırma yapmak için gelen ve son 6 aydır burada bir otelde yaşayan İtalyan Araştırmacı Angelo Palego, kaldığı otelde aniden rahatsızlanınca otel görevlileri tarafından Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden Pelogo, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Angelo Polego, 15 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.

Daha önce Ağrı Dağı eteklerine gömülmek istediğini söyleyen Angelo Palego'nun ailesi, vasiyetini yerine getirebilmek için vekalet vererek Palego'nun burada defnedilebilmesi için gerekli işlemleri başlattı. İşlemlerin ardından turizmci Murat Şahin Tarafından Erzurum'dan Doğubayazıt'a getirilen Angelo Palego'nun cenazesi vasiyeti üzerine çok sevdiği Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan mezarlığa defnedildi.

"Bir gün ölürsem beni Ağrı Dağı'nın eteklerine gömün"

Arkadaşı vasıtasıyla tanıdığı Angelo Polegon'un Ağrı Dağı eteklerinde defnedilmesi için ailesinden vekalet aldığını söyleyen turizmci Murat Şahin, "Angelo Polego'yu bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıyorum. Kendisi 1986 yılından bu yana Doğubayazıt'a gelip gidiyormuş. Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'nin araştırmasını yapıyormuş. Zaten daha önceden vasiyet etmiş. Bir gün ölürsem beni Ağrı Dağı'nın eteklerine gömün diye. Bu şahıs yaklaşık 6 aydır Doğubayazıt'taymış. Kaldığı otelde aniden rahatsızlanıyor. Otel sahipleri alıp hastaneye götürüyor. Burada Covid-19 test sonucu pozitif çıkıyor. Hastanede 7 günlük bir tedavinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk ediliyor. Burada vefat ediyor. Benim arkadaşımın aracılığıyla ailesi bana ulaştı. Bana vermiş oldukları vekalet ile bende cenazeyi Doğubayazıt'a getirdim ve vasiyeti üzerine buraya gömdüm" ifadelerine yer verdi.

"İnanıyorum ki sadece ailesi değil dünyanın her tarafından insanlar gelip Angelo Polego'yu ziyaret edecek"

Angelo Polego'nun, insanlığın Ağrı Dağı'ndan yeryüzüne dağıldığına ve bu nedenle bu dağı kutsal gördüğünü belirten Murat Şahin, Palego'nun araştırmalarıyla ses getirdiğini ve kitaplar yazdığını vurgulayarak, "Özellikle Nuh'un Gemisi'ni araştırmak istemiş. Kendi inancına göre gemiyi buldukları zaman insanlar Nuh Tufan'ına inanacaklar, bir daha tufanların yaşanmaması için insanlar kötülük yapmaktan uzak kalacaklar. Bu şekilde dünyaya barış geleceğini söylemiş. Burada araştırmalar yapmış ve kitaplar yazmış. Burada yapmış olduğu icraatlarıyla da İtalyan basınında ses getirmiş. Ben inanıyorum ki sadece ailesi değil dünyanın her tarafından insanlar gelip Angelo Polego'yu ziyaret edecekler ve burada Ağrı Dağı'nı görecekler. Angelo Polego, Ağrı Dağı'nın kutsal bir dağ olduğuna inanıyor. Nuh'un Gemisi'nin buraya indiğine ve insanlığın yeryüzüne tekrar buradan dağıldığına inanıyor. Bu nedenle Ağrı Dağı eteklerine gömülmek istemiş" şeklinde konuştu.