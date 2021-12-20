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Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı - Son Dakika

Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı

20.12.2021 12:45
Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda Valiliğin girişimiyle jeofizik ölçüm çalışmaları yapıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda Valiliğin girişimiyle jeofizik ölçüm çalışmaları yapıldı.

Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 1959 yılında Harita Genel Komutanlığında bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğrafları üzerinde çalışma yaparken, Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanı keşfetti.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri haline gelen bölgeyle ilgili Vali Osman Varol'un talimatıyla, alanda meydana gelen heyelanların boyutları ve "geminin izi"ne etkileri ile silüetin altındaki kalıntıların araştırılması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Samsun'dan gelen 4 jeofizik mühendisi ile 1 bilgisayar ve cihaz operatörünün yanı sıra Ağrı İl Özel İdaresinden çalışmalara katılan 1 jeofizik mühendisi ve 4 işçiden oluşan 10 kişilik ekip, "gemi izi"nin olduğuna inanılan alan üzerinde ve çevresinde, jeofizik ölçüm çalışması yaptı.

Çalışmaların arazi kısmı tamamlandı

Jeofizik mühendisi Özcan Özen, AA muhabirine, geminin izinin olduğuna inanılan alanın altında kalıntı araştırmaları yaptıklarını ve ilk defa bölgede devlet eliyle bir çalışmanın yapıldığını söyledi.

"Geminin izi"nin heyelanlar nedeniyle kaybolma tehlikesine karşı, Valilik tarafından bölgenin koruma altına alınacağını ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Ağrı Valiliğinin başlatmış olduğu çalışmayla Doğubayazıt ilçesinde Hz. Nuh'un Gemisi silüeti üzerinde ve çevresinde yapmış olduğumuz jeofizik çalışmalarının, arazi çalışmaları kısmını bitirdik. Orada yapmış olduğumuz çalışmanın amacı, Nuh'un Gemisi silüetinin izinin altında ve çevresindeki farklı jeolojik yapıların oluşumlarının ortaya çıkartılmasıdır. Tüm dünyada gelişen jeofizik teknolojisi ve jeofizik mühendisliği uygulamalarıyla ülkemizde de yakından takip ettiğimiz bu teknolojik ekipmanlar ve cihazlarla çalışmayı tamamladık."

Çalışmanın sonuç raporları Valiliğe sunulacak

Özen, alanda devlet adına resmi olarak ilk defa jeofizik araştırmaları yapan mühendis olduğu için mutluluk yaşadığını belirterek, çalışmanın sonucunda çıkan raporları Ağrı Valiliğine sunacaklarını anlattı.

Nuh'un Gemisi'ne dünyanın her tarafından büyük bir ilgi olduğuna işaret eden Özen, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda jeoradar (GPR) yöntemini de kullandık. Yer altının farklı oluşumlarından ve yer altının homojenliğini bozan farklı nesnelerin ortaya çıkarılması için GPR yöntemini kullandık. Bununla beraber bölge heyelan bölgesi olduğu için silüetin çevresinde akma ve kaymalardan kaynaklı silüetin zarar görme durumunu ve boyutlarını da ortaya çıkartmak için 3 boyutlu elektrik rezistivite tomografi (ERT) ve GPR çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları sahada yaklaşık 10 günde tamamladık. Şimdi veri işlem aşamasındayız. Veri işlem aşamasını da gelişmiş programlarla arazide aldığımız verileri işleyerek o bölgedeki yer altının 2 ve 3 boyutlu görüntüleriyle silüetin çevresine göre farklı kalıntıların oluşma durumunu ve heyelan tehlikesinden etkilenme durumunu ortaya çıkartmayı amaçlıyoruz."

Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı
Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı
Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı
Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı
Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı

Osman Varol, Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda jeofizik araştırması yapıldı - Son Dakika
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