Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması - Son Dakika
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Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması

14 dakika önce

Tarihçi, araştırmacı-yazar Abdullah Yaşin, "Nuh'un Gemisi'nin Cudi'de olduğu, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 44. ayetinde bellidir.

Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması, System.String[]

Tarihçi, araştırmacı-yazar Abdullah Yaşin, "Nuh'un Gemisi'nin Cudi'de olduğu, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 44. ayetinde bellidir." dedi.

Yaşin, yaptığı açıklamada, Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olmasını ispatlayan bilimsel çeşitli işaretler de olduğunu belirterek, "Cizre ilçesinde Hz. Nuh Peygamberin kabri var. Şırnak'a da Nuh'un şehri yani Şehr-i Nuh deniliyor. Nuh'un gemisinin de Silopi ilçesine yakın bir bölgede olduğu kanıtlanmıştır. Nuh'un gemisinin Cudi'de olduğu, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 44. ayetinde bellidir." diye konuştu.

"Geminin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair iddialar bilimsel veri ile kanıtlanmadı." ifadesini kullanan Yaşin, şunları kaydetti:

"Ağrı Dağı susuz bir dağ, üzerinde hiçbir kaynak yok. Burada zeytin ağacı yetişmez. Kutsal kitaplar diyor ki; Hz. Nuh bir güvercin salıyor, dönüşte ağzında bir zeytin dalı ile dönüyor. Halbuki Cudi'de, Gabar'da zeytin ağacı yetişiyor ve asıl ana vatanı burası. Nuh tufanına ait deniz salyangozu, midye fosilleri Cizre Müzesinde sergileniyor."

Müzenin ziyaretçilerinden Arif Altun, "Müzede Nuh tufanına ait kalıntıları görme şansı buldum." dedi.

Silopi, Şırnak, Cizre, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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