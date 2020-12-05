Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi kadınları hünerleriyle markalaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi kadınları hünerleriyle markalaşmayı hedefliyor

AĞRI - Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi adı altında bir araya gelen Ağrılı girişimci kadınlar, çeşitli ev yemekleri yapıp ev ekonomilerine katkı sağlarken bir yandan da markalaşmayı hedefliyor.

Ağrı'da bir araya gelen girişimci kadınlar, hünerli ellerini Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi adı altında birleştirerek yaptıkları çeşitli yiyeceklerle hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de markalaşma yolunda ilerliyor. Kadın istihdamını sağlamak için geliştirdiği proje ile birlikte birçok kadına fırsat sunan Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi Başkanı Aysel Demir, kadınların iş hayatına dahil olması için birçok projeyi de zamanla hayata geçirmeyi hedefliyor.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından aldıkları destekle birlikte birçok kadınla bir araya gelerek bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren proje sorumlusu Aysel Demir, Ağrı'yı temsil eden Nuh'un Gemisi adından esinlenerek Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi ismini verdiklerini söyleyerek, " Biz sayın valimizi ziyarete gittiğimizde önceki çalışmalarımızdan bahsettik. Sayın Valimiz de bize neden kooperatifleşme yolunda gitmiyorsunuz dedi. Biz de arkadaşlarla oturduk, konuştuk ve karar verdik. Vali beyin sağladığı imkanlar doğrultusunda kooperatif kurabilir ve resmi olarak insanlara ulaşabiliriz diye düşündük. Daha önceden de tanıdığımız el lezzeti iyi olan ve farklı yerlerde çalışan arkadaşlarımız vardı. Biz onlarla birlikte karar verdik ve kooperatifimizi kurduk. Kooperatifimize de Ağrı'yı temsil eden Nuh'un Gemisi'ni, Nuh'un Kenti'ni temsil eden Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi adını verdik." dedi.

Lezzetli el becerilerini kullanarak çeşitli yiyecekler yapan girişimci kadınların yaptıkları yiyecekleri sipariş yoluyla evlere ve marketlere de sattıklarını belirten Aysel Demir, "Hepsi kete, mantı, pasta ve börek ustaları diyebileceğimiz kadınlar. Kadınlarımız burada bize zeytinyağlı sarma, kete, içli köfte ve mantı yapıyor. Dışarıya paket servisimiz var. Aynı zamanda marketlere de gönderiyoruz. Pandemi sürecinde arkadaşlarımızın mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalarına dikkat ediyoruz. İçeriye girerken bile HES kodu ile arkadaşları alıyoruz. Buna dikkat ettiğimi söyle inşallah hiçbir sıkıntı olmayacak." şeklinde konuştu.

"Köydeki kadınlarımıza da destek olacağız"

Köyde yaşayan kadınlara da istihdam sağlamak amacıyla İlkbahar'da köydeki kadınların yaptıkları süt ve süt ürünlerini kullanarak kendi markalarını oluşturacaklarını dile getiren Aysel Demir, " İlkbaharda uygulayacağımız bir süt projemiz var. Köydeki kadınlarımızın ürettikleri süt ürünleriyle kendi markamızı oluşturacağız. Köydeki kadınlarımıza da destek olacağız. Onlarda aynı şekilde evlerine ekonomik olarak destek olacak." sözlerini kullandı.

"Kuşburnu bitkisi ile markalaşacağız"

Markalaşmak amacıyla Ağrı'da meşhur olan kuşburnu bitkisini kullanarak reçel yapacaklarını ve bunun yanı sıra aldıkları mantar yetiştiriciliği eğitimi ile birlikte Ağrı'ya katkı sağlayacak kültür mantarı üretimine başlayacaklarını vurgulayan Aysel Demir, şu sözlere yer verdi:

"Bizim ikinci projemiz ise kültür mantarı. Ekip arkadaşlarımızla beraber biz mantarın eğitimini de aldık. Tarım İl Müdürlüğü sağ olsun destek oldu, gidip yerinde inceledik. Aydın ve Antalya'da kardeş kooperatifler oluşturduk. Mantar üretimi, Ağrı için de büyük bir katkı olacak. Diğer projelerimizden biri ise Ağrı adı altında markalaşmak. Bizim meşhur ve şifalı olan kuşburnu bitkisi ile markalaşacağız. Kuşburnu reçeli üretmek istiyoruz. Onu da aynı şekilde marketlere sunabiliriz. Onları da bayanlar toplayacak, getirip bize verecekler. Üretimini ve reçele dönüşümünü biz sağlayacağız."

"Sadece kadınların çalışacağı bir restoran açacağız"

Kadın istihdamına yönelik birçok projeye kadınlarla beraber imza atmayı hedefleyen Aysel Demir, Ağrı Valisi Dr. Osman'ın kendileri için hazırladığı bölgede meslek kurslarına da yer vereceklerini ve bu sayede kadınların becerilerini burada geliştirebileceklerini söyledi. Demir, sadece kadınların çalışacağı bir restoran açmayı da hedeflediklerini dile getirerek, "Meslek kurslarımız olacak ve burada güzel sanatlar üzerine eğitim alacaklar. El sanatları ve giyim kurslarımızda olacak. Bu kursa gelen insanlara sosyal ortam sağlayacağız. Kurs bitiminde kadınlarımız kooperatif adı altında bizimle beraber bu işleri yürütecek. Sadece kadınların çalışacağı bir restoran açacağız. Bu restoranda çalışan annelerimiz kendi yaptıkları ürünleri halkın hizmetine sunacak. Ev mantılarını, tatlılarını, içli köftelerini hem yapacak, hem sipariş alacak hem de yaptıkları yiyecekleri insanlar gelip yerinde yiyebilecek." dedi.

Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kadınlara destek olmak amacıyla birçok yardımda bulunduğunu belirten Aysel Demir, "Kurs malzemelerimizi sayın Belediye Başkanımız Savcı Sayan iki araba dolusu malzeme göndererek sağladı. Onlarda bütün kadınların yanında olduklarını belirttiler. Başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ve destek olan diğer kurum müdürlerimize buradan çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.