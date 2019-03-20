Nuh Üstün, lojistikte 5 asırlık tıkanma noktalarını yazdı

Nuh Üstün kitabında; Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktalarını tespit ederek, söz konusu tıkanmaları iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Nuh Üstün kitabında; Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktalarını tespit ederek, söz konusu tıkanmaları iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.

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