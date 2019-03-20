Son Dakika Haberleri: Nuh Üstün, lojistikte 5 asırlık tıkanma noktalarını yazdı

Nuh Üstün, lojistikte 5 asırlık tıkanma noktalarını yazdı

7 dakika önce

Nuh Üstün kitabında; Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktalarını tespit ederek, söz konusu tıkanmaları iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Nuh Üstün, lojistikte 5 asırlık tıkanma noktalarını yazdı, System.String[]
Nuh Üstün kitabında; Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktalarını tespit ederek, söz konusu tıkanmaları iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:50 

Türkiye, Ekonomi
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