Nuh Üstün, lojistikte 5 asırlık tıkanma noktalarını yazdı
7 dakika önce
Nuh Üstün kitabında; Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktalarını tespit ederek, söz konusu tıkanmaları iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.
Nuh Üstün kitabında; Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktalarını tespit ederek, söz konusu tıkanmaları iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:50
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