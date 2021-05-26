Nujoom Al-Ghanem, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Şair, sanatçı ve yönetmen Nujoom Al-Ghanem, şiirlerinde ve görsel çalışmalarında etkilendiği unsurları anlattı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen "8. İstanbulensis Şiir Festivali" çeşitli ülkelerden usta isimleri edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu yıl teması "Yunus Emre" olarak belirlenen festivalin çevrim içi oturumuna katılan Al-Ghanem, kader, acı ve üzüntünün diğer ifade ve duygulardan daha yoğun yaşandığını söyledi.

Güzel ve güçlü şiirin kalpten geldiğine olan inancını dile getiren şair, çocukluğunun geçtiği babaanne ve dedesinin evindeyken duyduğu, Dubai koyundan geçen gemilerin seslerini hala hatırladığını belirterek, "Şiirlerime yansıyan şehir hayatı, tüm bu sesler ve muhtemelen biraz da benim şehirde yaşadığım yalnızlık." dedi.

Batı edebiyatından şiirleri 20'li yaşlarında okumaya başladığını ve modern şiirden daha çok etkilendiğini anlatan Al-Ghanem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiir yazmak için ihtiyacım olan şeyler nelerdir diye düşündüğümüzde, bazen bir kağıda veya bilgisayara ihtiyaç duyarsınız. Ancak bir film yapmak daha karmaşık ve çok yönlüdür. Bir film yapmak kurmaca olan ve olmayanı daha sanatsal ve teknik yöntemlerle işlemek gibidir. Bu tamamen farklı bir şey, şiirde olabilecek fantezi ve kurguyu bütün olaylardan ve hikayenin bütününden çekip alıyor."

"Şiir zamanları birleştirebilir"

Sanatçı, çocukluğunda zamanının çoğunu yalnız geçirdiğini, bunun daha sonra yazdığı şiirlere de yansıdığını dile getirerek, "Şiir uğraştığım her türün temeli. Sinemaya geçtiğimde tüm bunlarla birlikte kendi şiirsel dilim, bilgim ve belirli bir şiir türüne olan ilgimle dolu oluyorum. Öte yandan sinemanın kendisi görüntülerle ilgilidir. ve bunlar birbirleriyle estetik perspektiften ilişki kurarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hem şiir hem de sinemada hikmeti işlediğine ve hikmetin herkesin sahip olduğu bir şey olduğuna işaret eden Al-Ghanem, "Eğer farklı bir şey ekleyebilirsek eserimiz daha seçkin kılınabilir. Sadece şiirlerimde değil, filmlerimde ve görsel sanat işlerimde de bu durum geçerli. Bana göre seyirci ya da okurla bu tarz bir deneyimi buluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Al-Ghanem, "Şiir zamanları birleştirebilir. Bizi geleceğe veya geçmişe götürebilir. Zamanları birleştirebilen, farklı deneyimleri, duygu hallerini ve ifadeleri taşıyabilme kapasitesi ve niteliği vardır. Geçmişimizle, anılarımızla, hayatımızdaki öykülerle ilişki içindeyiz. Bu unsurların şiirimize yansıması olağan bir şeydir. Hafıza pek çok şeyin önemli merkezidir." değerlendirmesini yaptı.

Nujoom Al-Ghanem hakkında

Şair, sanatçı ve film yönetmeni Al-Ghanem, 1962'de Dubai'de dünyaya geldi. Sekiz şiir seçkisi bulunan Al-Ghanem, çalışmalarıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda tanındı.

"Nearby Sky", "Allat Haddah", "Nearby Sky", "Reb Blue Yellow", "Amal", "Hamama", "Almureed" ve "Between Two Banks"ın arasında bulunduğu yapımların yönetmenliğini üstlenen sanatçı, uluslararası festivallerden çeşitli ödüller aldı.

Emirlikler Yazarlar Birliği kurucu üyeliği ve Abu Dabi Kültür ve Miras Kurumu yönetim kurulu üyeliği yapan sanatçı, sinema ve yazarlık alanlarında eserler vermenin yanı sıra, kültür ve medya danışmanlığı görevlerini de sürdürüyor.