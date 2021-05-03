Nükhet Duru, Anneler Günü'nde Zorlu PSM Online'da konser verecek - Son Dakika

Nükhet Duru, Anneler Günü'nde Zorlu PSM Online'da konser verecek
03.05.2021 12:23
Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda sevenleriyle buluşacak.
Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda sevenleriyle buluşacak.
Birçok klasikleşmiş şarkıya sesiyle imza atarak hafızalarda yer eden Nükhet Duru, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuvarı ile PSM Online'da sahne alacak.
Anneler Günü'ne özel ücretsiz gerçekleşecek konser, 21.00'de "www.online.zorlupsm.com" adresinden izlenebilecek.
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