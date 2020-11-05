Nükhet Duru, önceki akşam City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.& ;Cuma günü yapılacak sahne provası için İstanbul'a geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, yaz aylarından bu yana tamamen Bodrum'a yerleştiğini açıkladı.& ;
'TAMAMEN BODRUM'A YERLEŞTİM'
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sahneye saat 20.00'de çıkacağını açıklayan Nükhet Duru, "Tamamen Bodrum'a yerleştim. Sahnem için İstanbul'a geldim. Çünkü müzik sektörün yaşaması gerekiyor. Sektörü ayakta tutmaya gayret ediyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Nükhet Duru'dan radikal karar! İlk kez açıkladı - Son Dakika Magazin