Nükhet Duru Kelebek'in yeni reklam yüzü oldu

Tanıtımı ekranlarda dönmeye başlayan iş birliğinin ilk filmi 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak. Reklam filminde Nükhet Duru ve Cem Belevi, markanın mottosu olan "Yeniliğe Kanat Aç" üzerinden Kelebek'in mesajlarını tüketicilerle paylaşacak. İletişim serisinin ilk adımı "Evimde Tek Kalbimde Tek Kelebek!" söylemiyle izleyicilerle buluşacak.

Kelebek Mobilya, yeni reklam yüzlerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği online toplantıda basın mensuplarına tanıttı. Toplantıya Doğtaş-Kelebek Ceo'su İsmail Doğan , Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya , reklam yüzleri Nükhet Duru ve Cem Belevi 'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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