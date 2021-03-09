Nükhet Duru: Şantaj yapıp tehdit etti! mu Tunç: Emeklerim tecavüze uğradı - Son Dakika

Nükhet Duru: Şantaj yapıp tehdit etti! mu Tunç: Emeklerim tecavüze uğradı

09.03.2021 07:37
Nükhet Duru: Şantaj yapıp tehdit etti! mu Tunç: Emeklerim tecavüze uğradı, System.String[]

Nükhet Duru'nun geçen yıl yayınlanan son albümü "Hikayesi Var"ın hazırlanma sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeseliyle ilgili sular durulmuyor.

Nükhet Duru'nun geçen yıl yayınlanan son albümü "Hikayesi Var"ın hazırlanma sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeseliyle ilgili sular durulmuyor. Önce Ali Kocatepe, Duru'nun albümünde üç şarkısını izinsiz kullandığını söyledi. Ardından belgeselin yönetmeni mu Tunç, belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını ifade ederek hakkının yendiğini söyledi ve Nükhet Duru'ya olan kırgınlıklarını anlattı. Duru sessizliğini bozdu ve suçlamalarla ilgili konuştu: "Mustafa Tunç (Mu Tunç) isimli kişinin iftira ve yalan dolu sözleri karşısında açıklama yapmam gerekiyor.

Bu gerçek dışı suçlamaların hedefi olmaktan, ticari hırslarına beni malzeme etmek isteyen 2-3 kişinin var olmayan bir 'emek sömürüsü' demagojisine alet edilmekten ötürü çok kırgınım. Mustafa Tunç'un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır.

Bu kişi 'Nükhet Duru' ve 'Hikayesi Var' albümü üzerine kurulu bir belgeseli (ki proje bize aittir) tek başına sahiplenmek ve 45 yıldır sanat hayatıma vermekte olduğum emeği yok saymak gibi bir hadsizlik içindedir!

Belgeselde senaryo olmadığı halde montajda adını belgesele senarist yazdıracak kadar hukuk tanımazlık edebilmiştir."

KAYITLARA EL KOYDU

Belgeselin kayıtlarına mu Tunç'un el koyduğunu söyleyen Nükhet Duru, şöyle devam etti: Belgeselin yayını için yapımcımızın dijital platform ile anlaşması sonrasında Tunç'un tutumu şantaja dönüşmüştür. Önce telefonlara cevap vermemiş, sonra da taleplerini yükseltip, yapımcımıza baskı kurmaya çalışmıştır.

Kişi hızını alamamış 'Dijital platform gelirinin tamamını istiyorum, yoksa basında Nükhet Duru aleyhine konuşacağım' diyerek tehdit etmiştir. Belgeselin (Dijital platforma yüklenen dışında) bir kopyası dahi elimizde yoktur, Mustafa Tunç kayıtlara el koymuştur."

Tüm ücretler Tunç'a ödendi

Nükhet Duru, "Belgeselin tüm masraflarını ve maliyetini yapımcı firma ödemiştir, Mustafa Tunç'a da ücretleri ödenmiştir. Tüm bunlar belgelidir, mahkemeye ibraz edilecektir" dedi.

EMEKLERİM TECAVÜZE UĞRADI

İşte mu Tunç'un yaptığı açıklamada öne çıkan sözleri: "Bu film hiçbir zaman bir Nükhet Duru biyografisi veya bir albüm belgeseli olsun diye yapılmadı. Fakat konu öyle bir hale geldi ki filmin kendi ruhundan saparak bir PR ve sosyal medya oyununa döndü. 2 senedir gece gündüz demeden, tamamen kendi imkanlarımızla ve çok zor şartlarda bu projeyi yarattık. Karşılığında haklarımı almayı beklerken yapımcının bütün projenin mimarı ve başarısı kendilerininmiş gibi lanse etmesi, tüm telif haklarımıza göz göre göre tecavüz etmesi hiçbir insanın kaldırabileceği yük değildir. Herkesi bu hukuki süreçte duyarlı olmaları yolunda bilgilendirmek isterim."

Nükhet Duru: Şantaj yapıp tehdit etti! mu Tunç: Emeklerim tecavüze uğradı

Ali Kocatepe, Mustafa Tunç, Nükhet Duru, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nükhet Duru: Şantaj yapıp tehdit etti! mu Tunç: Emeklerim tecavüze uğradı - Son Dakika Magazin


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