Nükhet Duru'ya büyük şok! Belgeseli yayından kalktı - Son Dakika

Nükhet Duru'ya büyük şok! Belgeseli yayından kalktı

16.03.2021 07:58
Nükhet Duru'ya büyük şok! Belgeseli yayından kalktı, System.String[]

Ünlü sanatçının "Hikayesi Var" albümü için çekilen belgesel 19 Şubat'ta dijital platformda yayınlandı.

Ünlü sanatçının "Hikayesi Var" albümü için çekilen belgesel 19 Şubat'ta dijital platformda yayınlandı. Ancak belgesel yayınlandıktan sonra Duru, eserin yönetmeni mu Tunç'la karşı karşıya geldi. Hürriyet Kelebek'ten Sinem Vural'a konuşan yönetmen mu Tunç, belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını açıkladı. Belgeseli izleyiciyle buluşturan dijital platform kanalı bu gelişmelerin ardından her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı. Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Durumu inceledikten sonra, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar belgeselin yayınını durdurma kararı aldık."

İKİ SENEMİ VERDİM

Nükhet Duru'nun geçen yıl yayınladığı son albümü "Hikayesi Var"ın hazırlanma sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeselinin yönetmeni mu Tunç, belgeselin izinsiz yayınlandığını söyledi. Konuyla ilgili hakkını Türkiye ve yurtdışındaki mahkemelerde arayacağını dile getiren yönetmen, hem çekim sürecinde yaşadığı zorluklardan hem de Nükhet Duru'ya olan kırgınlığını şu sözlerle anlattı: İki senemi canımı dişime takarak çalıştım, sadece kendisine duyduğum saygıdan ötürü bu eseri ortaya çıkarmak için emek verdim. Hakkımız olanı bizlerle paylaşmamalarının yanı sıra haberimiz olmadan gala yapılmasını ve filmin bir meze filmine çevrilmesini kalbim kırılarak izledim. Üstüne üstlük filmin baştan sona yapımcı, menajer tarafından yapıldığını canlı yayında söyleyecek kadar ileri giderek, bize karşı onur kırıcı davranışlar sergilediler. Kendisine iki senemi verdim ve bir teşekkür bile etmedi.

"Duru Olmak" Nükhet Duru ve mu Tunç'u karşı karşıya getirdi.

Nükhet Duru'ya büyük şok! Belgeseli yayından kalktı

Nükhet Duru, Sinem Vural, Yönetmen, Belgesel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nükhet Duru'ya büyük şok! Belgeseli yayından kalktı - Son Dakika Magazin


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