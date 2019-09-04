Nükhet Ersoy, "Gaziantep Kolej Vakfı Gazianteplilerin ortak eseridir"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy kurumun Gazianteplilerin ortak eseri olduğunu söyledi. Ersoy, GKV'nin 56 yıldır ilke ve misyonundan ödün vermeden ülke eğitimine önemli katkılar sağladığını ifade ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.



2019-2020 eğitim öğretim yılı için Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda açılış töreni düzenlendi. Bu yıl kapılarını öğrencilerine 56. kez açmaya hazırlanan GKV Özel Okullarının düzenlenen törende yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim programının da tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenine katılan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, idareci, öğretmen ve çalışanlara yönelik konuşma yaparak yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diledi.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 1963 yılında kurulduğunu ve bu yıl 56. yılını kutlayacağını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Gaziantep ve Gazianteplilerin ortak eseridir. Atatürk ilke ve prensiplerine yürekten bağlı, aydın, çağdaş ve ulusal değerlerimizi özümsemiş, laik ve demokratik cumhuriyeti savunan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca pozitif düşünen, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, Türkçe'mizi ve en az bir yabancı dili mükemmel kullanan, yetenekli, öz güven sahibi, gelenek ve göreneklerine bağlı iyi eğitimli, çok yönlü bireyler yetiştirmek için 56 yıldır sürekli çalışıyoruz. Bu uğurda en kaliteli eğitim ve öğretimi verebilmek için çaba gösteriyoruz. 56 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki sizlerden aldığımız güç ve sahip olduğumuz inançla okullarımız varlığını ilk günkü heyecanla sonsuza dek sürdürecektir. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünkü konumuna taşıyan ve 56 yıldır birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dilerim" dedi.



"56 Yıldır ülke kalkınmasına eğitimle destek veriyoruz"



56 yıldır ülke kalkınmasına eğitim alanında büyük hizmetler gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Dünyanın en kutsal mesleğini icra ediyoruz. Sizler öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak, rehberlik edecek, öğrencilerimizin hayat kapılarını açan anahtarlarsınız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği gibi 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir'. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda aynı şevk, heyecan, azim ve başarı ile eğitim ve öğretim vereceğinize inancımın tam olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu okul Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda gençlik yetiştirmek için kurulmuştur. Kolej Vakfı Türk milli eğitiminin vazgeçilmez parçasıdır. Kolej Vakfı Türkiye ve Gaziantep'te her zaman büyük bir başarı yakalamıştır. Bu başarının sahibi ve mimarı kurucumuz Merhum Cemil Alevli ve Nükhet Ersoy'dur. 56 yıldır tanınan ve mükemmel bir eğitim kurumu niteliği taşıyan Gaziantep Kolej Vakfı 1963'ten beri var olan değerleriyle, yenilikçi eğitim anlayışını sürdürmektedir. Bu eğitim anlayışı, günümüzde Atatürk ilkelerine bağlı vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Büyük önder Gazi Mustafa Atatürk'ün dediği gibi 'En önemli görevimiz olan milli eğitimde mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus aydınlığa kavuşabilir' ifadelerini kullandı.



Gaziantep Kolej Vakfı kurulduğu günden bugüne kadar prensiplerinden ödün vermediğini de ifade eden Tiryaki, "Bu prensiplerin başında prensiplerimiz içinde olmazsa olmaz unsur demokratik laik Atatürkçü Türkiye Cumhuriyetine bağlılığımızdır. El birliği ile bu güzel ideolojimizi tüm yurt sathında göğsümüzü gere gere yaygınlaştırmak en önemli ödevlerimizden biridir. GKV misyon ve vizyonunda anlaşılacağı üzere öğrencilerimizin bu değerlere sahip çıkması gerekmekte olup bu da ancak siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde gerçekleşecektir" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından GKV ailesine yeni katılan öğretmenlere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları rozeti takılarak kurumun yeni eğitim öğretim yılında uygulayacağı program ve gerçekleştirilecek projelerin tanıtımı yapıldı. - GAZİANTEP