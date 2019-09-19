Son Dakika Haberleri: Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki ağaçlık alanda yangın
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Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki ağaçlık alanda yangın

27 dakika önce

Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki ağaçlık alanda yangın, System.String[]

Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.

(İHA)

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
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