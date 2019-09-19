Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki ağaçlık alanda yangın
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Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.
(İHA)
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