Üye Girişi
Nükleer atıkların temizlenmesi için komisyon adımı - Son Dakika

Nükleer atıkların temizlenmesi için komisyon adımı

10.06.2021 11:45
Nükleer atıkların temizlenmesi için komisyon adımı, System.String[]

Gaziemir Emrez Mahallesinde 14 yıldır temizlenmeyi bekleyen nükleer atıklarla ilgili Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda öncülüğünde yeni bir girişim başlıyor.

Meslek ve çevre örgütlerinin temsilcileriyle toplantıda bir araya gelen Arda, bu atıklardan kurtulmak için örgütlü bir güce ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bilim insanları, teknik uzmanlar, yerel yöneticiler ve çevre örgütlerinin de yer aldığı bir komisyon kurulmasını önerdi. Toplantıda, komisyon için harekete geçilmesi ve ilk adım olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ziyaret edilmesi kararlaştırıldı.

3 haftadır atıkların gömülü bulunduğu alanda "Duran Adam" eylemi yaparak atıkların temizlenmesi çağrısı yapan ve kamuoyu oluşturmaya çalışan Başkan Arda, şimdi de atıkların temizlenmesi için mücadele edecek bir komisyon kurulması için meslek odaları ve çevre örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Emrez'deki nükleer atıkların sadece Gaziemir'in sorunu olmadığını belirten Başkan Arda, "Ben kendimi öne atarak burada bir direniş başlattım. Halkımızın sağlığı için mücadeleye devam ediyorum. 3 ay boyunca her Cuma durmaya devam edeceğim. Ancak bu eylem bittikten sonra burasının unutulmaması lazım. Bunun için konuya ilişkin tüm dinamiklerin yer aldığı bir komisyon kurularak bu alan temizlenene kadar her türlü girişimde bulunmalıyız" dedi.

Bu alandaki tüm süreçleri ve girişimleri kurulacak komisyonun yönetmesini de öneren Başkan Arda, "500 bin ton nükleer atığın gömülü olduğu, normal değerin yüzlerce katı oranında radyasyon yayan bu atıkların temizlenmesi halkımızın sağlığı için çok önemli. Bunun için bundan sonra bu süreci bu kurulun yönetmesini öneriyorum. Bilim insanları, meslek ve çevre örgütleri burayı yıllardır takip ediyor. Onların ellerindeki verileri birleştirelim. Yol haritamızı bu komisyon belirlesin. 50 bin kişinin oyunu almış biri olarak ben vatandaşlarımıza karşı sorumluyum. Bunun için sesimi yükselttim. Artık tüm örgütlerin tek çatı altında burası için mücadele etme zamanı geldi. Herkes katılarak güç vermeli. Tek hedefimizin de bu nükleer atıkların bilimin öngördüğü şekilde temizlenmesi olmalı" dedi.

Öncelikle hukuki adım atılmalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Emekli Öğretim Üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül de, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir nükleer facia olmadığını, bu atıkların en kısa sürede güvenli bir bölgeye taşınması gerektiğini söyledi. Öncelikli olarak hukuki adımların atılmasını öneren Küçükgül, çözüm bulunana kadar konunun Birleşmiş Milletler Atom Enerji Komisyonu da dâhil olmak üzere uluslararası alana taşınması gerektiğini dile getirdi.

İtici güce ihtiyaç var

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay da, atıkların ortaya çıkmasından bu yana konuyu takip ettiklerini ancak geçmiş dönemde yerel yönetimlerin bu hareketin yanında yer almadığını söyledi. Somut adım atılmadan, eyleme geçilmeden hedefe ulaşılamayacağını kaydeden Kınay, "Burada teknik uzmanlık isteyen yönleri ile hukuki boyutları var. Ulusal ve uluslararası uzmanlık alanları var. Atıkların nasıl geldiğinin gizlendiği bir süreç var. Buradaki mücadelenin kurumsal bir yapı üzerinden daha da güçlendirilmesini önemsiyoruz. Bu uzun soluklu bir yol. Yaşam mücadelemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da uzmanların davet edilmesini de önemli buluyorum. Katkı vermiyorlarsa da bunun kamuoyuna ifşa edilmesi gerekiyor. Biz 14 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz. Hepimiz bu katkıları vermekten memnunuz. Bu çalışmaları daha ileri götürmek için itici bir güce ihtiyacımız var" dedi.

Profesyonel bir yapı

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, komisyon kurulmasının önemine dikkat çekerek, "Bu işin profesyonel bir yapı ile izlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Konuyu takip edecek, değerlendirebilecek bir kurumun olması yol kat edebilmek için gerekli" dedi.

Dünya Kenti İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Güler de, kentteki sivil toplum örgütlerinin ve halkın da bu sürece dâhil edilmesi gerektiğini vurgularken sorunu tüm İzmir'in sahiplenmesinin önemine dikkat çekti. Çok farklı kesimlerin de komisyona dâhil edilmesi gerektiğini de vurgulayan Dr. Güler,kısa süre içinde bir çalıştay yaparak konuyu dünyanın gündemine taşımayı da önerdi.

Eylemi takdirle karşılıyoruz

Kimya Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Mehlika Koç da, mücadele sürecine halkın, özellikle kadınların da dâhil edilmesinin önemine dikkat çekti. Yapılan eylemi "takdir"le karşıladıklarını belirten Koç, buradaki direnişin daha geniş kesimlerce duyulmasını sağlayacak her türlü adımın atılmasını da istedi.

Gaziemir Çevre Platformu'ndan Yüksel Keleş de, dünyadaki tüm çevre örgütlerine bu atık sorununun duyurulması gerektiğini ifade ederek, "Bu konu çok önemli. İzmir halkının da bu harekete katılmasını sağlayacak adımlar atılmasını da önemsiyoruz" dedi.

Nükleer atıkların temizlenmesi için komisyon adımı

Tunç Soyer, Gaziemir, Nükleer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nükleer atıkların temizlenmesi için komisyon adımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuşan Başsavcı Şahin: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor 11:55 Son Dakika! 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuşan Başsavcı Şahin: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 11:52 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 11:38 Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira 11:18 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi 10:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi

Son Dakika Haberleri
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
11:51 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
11:23 Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı
11:17 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
11:14 Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
11:03 Altın üst üste dört gündür düşüşte! Bugün altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
11:01 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde
10:54 Mesut Özil taraftara umut verdi: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler         
11:54
Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"         
11:53
Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı         
11:48
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı         
11:24
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 12:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nükleer atıkların temizlenmesi için komisyon adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement