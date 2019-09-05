Son Dakika Haberleri: Nükleer başlıklı füze tartışması: Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?
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Nükleer başlıklı füze tartışması: Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?

1 saat önce

Sivas’ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda Çarşamba günü yaptığı konuşmada Türkiye’nin nükleer başlıklı füze edinebileceği yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı vurgu, bu tür bir adımın doğurabileceği potansiyel sonuçlara dair tartışmayı da alevlendirdi.

Nükleer başlıklı füze tartışması: Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?, System.String[]

Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda çarşamba günü yaptığı konuşmada Türkiye'nin nükleer başlıklı füze edinebileceği yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı vurgu, bu tür bir adımın doğurabileceği potansiyel sonuçlara dair tartışmayı da alevlendirdi.


Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum," demişti.

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Ekonomi, Sivas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:38 
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