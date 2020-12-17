Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı - Son Dakika

Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı

17.12.2020 10:38
Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı, System.String[]

Dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıranı Arktika, ilk çalışma seferini tamamladı.

Dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıranı Arktika, ilk çalışma seferini tamamladı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a bağlı Atomflot'un yapımını üstlendiği gemi, Siyaniye Severa isimli kuru yük gemisine Rusya'nın Kuzey Kutbundaki Ob Körfezi girişine kadar kılavuzluk etti.

Atomflot Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Leonid İrlitsa, Arktika'nın ilk görevine ilişkin açıklama yaptı. İrlitsa, "Bu başarı, geminin bir rota boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin verimliliğini kanıtladı. Nükleer enerjiyle çalışan geminin mükemmel manevra kabiliyeti ve draftı, Kuzey Denizi Rotasının en yoğun seyrüsefere elverişli bölümlerinden birinde güvenilir buzkıran eskortlarının varlığının güvence altına alınmasını sağlıyor" dedi.

Arktika'nın bu ilk çalışma seferi, 14 Kasım'da Murmansk limanından yola çıkmasıyla başlamıştı. Nükleer buzkıran, ay sonuna doğru ise rotasını tekrar Kuzey Deniz Yolu güzergahına çevirecek. Gemi, Kuzey Kutbunda kış-ilkbahar seyrüseferini gerçekleştirecek.

Arktika, 25.450 dwt (detveyt) veya 33.540 dwt balastlı, çift draftlı (8.55 veya 10.5 m) geniş kemereli (34 metre), 3 metre buzu hareket ettirebilen üç LK-60 model buz kırıcıdan ilki olma özelliğini taşıyor. Buzkıranda her biri 175 MWt'lık (mega Watt) iki RITM-200 reaktörü bulunuyor. Bu reaktörler pervanelere ikiz türbinli jeneratörler ve üç motor aracılığıyla 60 MWe (mega Watt elektrik gücü) sağlıyor. Diğer nükleer buzkıranlar Sibir'in 2021'de, Ural'ın ise 2022'de faaliyete geçmesi bekleniyor.

(İHA)

Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı
Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı

Nükleer, Rusya, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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