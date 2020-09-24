Nükleer buzkıran Arktika, Murmansk'a doğru yola çıktı - Son Dakika

Nükleer buzkıran Arktika, Murmansk'a doğru yola çıktı

Nükleer güçle çalışan öncü ve evrensel buzkıran Arktika, St Petersburg'da bulunan Baltık Tersanesi bitiş bendinden Murmansk Deniz Limanı'na doğru yola çıktı.

Nükleer buzkıran Arktika, Murmansk'a doğru yola çıktı, System.String[]

Nükleer güçle çalışan öncü ve evrensel buzkıran Arktika, St Petersburg'da bulunan Baltık Tersanesi bitiş bendinden Murmansk Deniz Limanı'na doğru yola çıktı. 22 Eylül'de başlayan yolculuğun iki hafta sürmesi planlanıyor.

FSUE Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kashka, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rosatomflot, nükleer güçle çalışan öncü ve evrensel buzkıranın varışını bekliyor. İki hafta sürecek olan yolculuk boyunca buzkıran zorlu buz şartlarında test edilecek" dedi.

Yolculuk süresince Arktika, buz içerisine girerek Franz Josef Bölgesi'nin kuzeyine (83. paralel kuzey) doğru hareket edecek. Bu da nükleer güçle çalışan geminin elektrik hareket sistemlerini buz koşullarında ayarlamasını sağlayacak.

Rosatom Devlet Şirketi Genel Müdür Yardımcısı ve Kuzey Deniz Yolu Direktörlüğü Müdürü Vyacheslav Ruksha, " Rusya'da, Kuzey Denizi Yolu sularında yıl boyu düzenli ve güvenli seyrüsefer sağlayan, nükleer güçle çalışan modern bir buzkıran filosu kurulması, ülkemizin stratejik hedeflerinden biri. Projeye dahil olan ve geminin inşa edilmesinde rol oynayan herkese emeklerinden ötürü çok teşekkür etmek istiyorum. Proje 22220'nin ileride yapılacak buzkıranlarının başarılı şekilde inşa edileceğinden ve onların Rusya'nın Arktik Okyanusu'ndaki tüm hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olacağından eminim" diye konuştu.

Arktika, 16 Eylül'de deneme seferlerini tamamlayarak kayıtlı olduğu limana dönmüştü. Nükleer güçle çalışan geminin mekanizmalarının ve ekipmanlarının denetimi Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi'nde yapılmıştı. Uzmanlar bu denetim kapsamında, çalışır durumdayken geminin elektrik güç sistemlerini ve farklı derinliklerden su çekerken gerekli olan hareketlere ilişkin özelliklerini test etmişti.

Dünyanın en büyük ve güçlü nükleer buz kırıcısı olacak

Proje 22220 kapsamındaki öncü evrensel nükleer buzkıran "Arktika", Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından görevlendirilen OJSC Baltik Gemi Tersanesince inşa ediliyor. Gemi omurgası 5 Kasım 2013 tarihinde yerleştirildi ve gemi 16 Haziran 2016'da suya indirildi. Bu gemi dünyanın en büyük ve güçlü nükleer buz kırıcısı olacak. Buz kırıcı, yüksek kapasiteli olanlar dahil olmak üzere gemilere bağımsız kılavuzluk ve Batı Arktik bölgelerdeki filolara da öncülük etmesi için tasarlandı. Geminin ikili çekim anlayışı, gemiye Arktik ve kutup nehirleri ağzında faaliyet göstermesi için olanak sağlıyor. Özellikle de Yenisei nehir ağzının daha sığ alanlarında ve Ob Koyu bölgesinde bu özellik oldukça yardımcı oluyor. - MERSİN

Petersburg, Nükleer, Eylül, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nükleer buzkıran Arktika, Murmansk'a doğru yola çıktı - Son Dakika Ekonomi

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