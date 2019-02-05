Son Dakika Haberleri: Nükleer Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Atama Yapıldı

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Atama Yapıldı

51 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yıl yayımlanan 702 sayılı kararnamesi ile kurulan Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) başkan ve üyeliklerine atama yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre, NDK Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığa Necati Yamaç ve üyeliklere de İsmail Hakkı Arıkan, Afşin Burak Bostancı ile Mehmet Fatih Alptekin getirildi. (Haberi yYazan Mehmet Dinar; Redaksiyon Can Sezer)The post Nükleer Düzenleme Kurulu başkan ve üyeliklerine atama yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Atama Yapıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı'nın geçen yıl yayımlanan 702 sayılı kararnamesi ile kurulan Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) başkan ve üyeliklerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre, NDK Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığa Necati Yamaç ve üyeliklere de İsmail Hakkı Arıkan, Afşin Burak Bostancı ile Mehmet Fatih Alptekin getirildi. (Haberi yYazan Mehmet Dinar; Redaksiyon Can Sezer)

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:15 

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