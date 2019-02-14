Son Dakika Haberleri: Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri Yargıtayda Yemin Etti

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri Yargıtayda Yemin Etti

10 dakika önce

Nükleer tesislerle ilgili düzenleme, denetleme ve lisanslama göreviyle kurulan Nükleer Düzenleme Kurulunun (NDK) ilk Başkanı Dr. Zafer Demircan ile kurul üyelerinin Yargıtayda yemin ettiği bildirildi.

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri Yargıtayda Yemin Etti, System.String[]
Nükleer tesislerle ilgili düzenleme, denetleme ve lisanslama göreviyle kurulan Nükleer Düzenleme Kurulunun (NDK) ilk Başkanı Dr. Zafer Demircan ile kurul üyelerinin Yargıtayda yemin ettiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, NDK'nin nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleriyle ilgili düzenleme, denetleme ve lisanslama görevleriyle kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, NDK Başkanı Demircan, ikinci Başkan Necati Yamaç, üyeler İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin'in Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederek görevine resmen başladığı belirtildi.

Yemin töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 9 Temmuz 2018'de kurulan NDK'nin başkan ve üyelerini kabul ettiği ifade edildi.

Kabulde Bakan Dönmez'in yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar dilediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Kurul Başkanı Demircan'ın görev süresinin 4 yıl olacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:27 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu

Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek Minibüste Bulunan Yüklü Miktardaki Paranın Sahibini Bulmak İçin Bir İlçe Seferber Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri Yargıtayda Yemin Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]