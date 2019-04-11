Son Dakika Haberleri: Nükleer Düzenleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Belirlendi

41 dakika önce

Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Nükleer Düzenleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Belirlendi, System.String[]
Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Nükleer Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kurumun karar organı gibi hareket edecek kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak.

Başkan ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Dört yıllık görev süresi dolan kurul üyeleri bir defalığına yeniden atanabilecek.

Kurul, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanacak.

Kanun hükmünde kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri ve tebliğleri çıkaracak kurul, düzenleyici işlemler ve yetkilendirmelerle ilgili kararlar alacak ve nükleer enerji ile iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak iş birliğine karar verecek.

Ayrıca kurul, sınırlarını ve gerekçesini belirlemek suretiyle, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini başkana devredebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:12 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi BDDK'dan Borcu Olanları Sevindirecek Temerrüt Değişikliği Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:53:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nükleer Düzenleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]