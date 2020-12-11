Nükleer Düzenleme Kurumundan çevresel faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin yönetmelik

Nükleer Düzenleme Kurumu, radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Nükleer Düzenleme Kurumunun ilgili yönetmeliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilgililer, çevresel iyileştirme faaliyetleri kapsamında, alan ve durum özelinde gerekçeli olarak radyoaktif kirliliğin giderilmesi, sadece koruyucu tedbirler alınması, radyoaktif kirliliğin kısmen giderilmesi ve koruyucu tedbirler alınması gibi faaliyetlerden birini yürütebilmek için kuruma dilekçe ile yetkilendirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvuruda bulunan kuruluş, faaliyetleri kapsamında çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin ölçüm, test, muayene, kalibrasyon ve benzeri hizmetleri alanında akredite edilmiş olması kaydıyla kendi bünyesindeki birimlerden veya diğer kuruluşlardan temin edebilecek.

Ayrıca çevresel iyileştirme faaliyetlerinde ve alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasında Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen doz sınırları, serbestleştirme seviyeleri ile referans seviyeleri esas alınacak.

Çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmeye başlanması için yetki belgesi alındıktan sonra kuruluşa altı aya kadar süre verilecek. Ancak kuruluşun yetki belgesinde belirtilen süre içerisinde yetkiye konu faaliyetlerini yürütmeye başlamaması durumunda veya faaliyet yürütülmeye başladıktan sonra altı aydan uzun süreli faaliyetlerini durdurması hallerinde gerekçelerini içeren bir raporu kuruma sunacak.

Ayrıca, kuruluşun, radyoaktif kirliliğin giderilmesini içeren çevresel iyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması amacıyla Nükleer Düzenleme Kurumuna başvuruda bulunması gerekecek.