Son Dakika Haberleri: Nükleer enerji iklimi korumak için hem çok yavaş hem de çok pahalı
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Nükleer enerji iklimi korumak için hem çok yavaş hem de çok pahalı

1 saat önce

Dünya Nükleer Enerji Durumu Raporu’na (WNISR) göre nükleer enerji, yenilenebilir enerji karşısında hem maliyet hem de kapasite olarak geriliyor. Çünkü karbon salınımını tersine çevirmek için nükleer enerji reaktörleri artık daha yavaş ve daha az ekonomik.

Nükleer enerji iklimi korumak için hem çok yavaş hem de çok pahalı, System.String[]

Nükleer enerji, yenilenebilir enerji karşısında hem maliyet hem de kapasite olarak geriliyor. Çünkü karbon salınımını tersine çevirmek için nükleer enerji reaktörleri artık daha yavaş ve daha az ekonomik. Bu tespitler, son yayımlanan Dünya Nükleer Enerji Durumu Raporu'na (WNISR) ait. Rapora göre, 2019 ortasında yeni rüzgar ve güneş enerjisi jeneratörleri maliyet anlamında mevcut nükleer enerji santralleriyle etkili biçimde rekabet edebilecek seviyeye ulaştı. Ayrıca başka bir güç türünden daha hızlı kapasite üretebilecek duruma geldi.


Raporun ana yazarı Mycle Schneider "İklimi istikrara kavuşturmak çok acil, nükleer enerji ise yavaş." Schneider; teknik veya operasyon ihtiyaçları karşılamada nükleer enerjinin, diğer düşük karbon rakiplerinden daha iyi, daha ucuz ve daha hızlı olmadığını söyledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:15 
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