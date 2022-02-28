Nükleer Enerji Teklifi komisyonda - Son Dakika

Nükleer Enerji Teklifi komisyonda
NÜKLEER Enerji alanında yeni düzenlemeler içeren, 'Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine komisyonda başlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonda, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi' görüşüldü.Teklife ilişkin görüşlerini dile getiren Komisyon Başkanı Altunyaldız, dünyada enerjiye olan talebin gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, "Enerji yatırımlarının önemi giderek daha fazla anlaşılıyor. Bu alanda yapılan çalışmalara baktığımızda, enerji talebi ile ekonomik aktivite arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu görüyoruz. Tüm dünyada enerjiye olan talep hızla artıyor, bir yandan da tüm insanlığın ortak sorunu olan iklim değişikliğiyle mücadele noktasında temiz ve sürdürülebilir bir çevre için gerekli enerji yollarının önemi artıyor" dedi.Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya düzenlemeye ilişkin komisyonu bilgi verdi. Kaya, "Nükleer enerji ülkemiz için bir tercihin çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Milli bir hedef olan nükleer projemizin tüm hızıyla sürdüğü şu günlerde nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonun güvenli, emniyetli kullanımını sağlamak için hukuki düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Nükleer enerji ve radyasyon sektöründe çalışanların, bireylerin, toplumun, gelecek nesillerin ve çevrenin tüm dünyada olduğu gibi korunmasını sağlamak adına yeni bir Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi hazırlanmış ve bu vesileyle 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin iptaliyle doğacak olan hukuki boşluğun giderilmesi hedeflenmiştir" açıklamasında bulundu.Kaya, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yetki ve sorumlulukları ile nükleer düzenlemeye tabi hususlar ile yetkilendirme konularında idari ve cezai yaptırıma ilişkin hükümlerin yer alacağını söyledi. Kaya, ayrıca teklifle; nükleer enerji alanındaki hukuki sorumluluklarla ilgili hükümleri içeren düzenlemelerinde kanun teklifinde yer aldığını belirtti. Kaya teklifte yer alan diğer düzenlemelere ilişkin, "Teklifte tarafı olduğumuz nükleer enerji sahasında hukuki mesuliyete dair sözleşmenin, Paris Sözleşmesi 2004 Protokolüyle getirilen değişiklikler de dahil olmak üzere, Paris Sözleşmesi'ne paralel olarak nükleer enerji alanındaki hukuki sorumluluk rejimine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir" dedi.'ÖZEL HESAPLAR YÖNETİM SİSTEMİNİ GETİRİYORUZ'Komisyona teklifin teknik ayrıntıları hakkında bilgi veren Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan, "Neden bu kanuna ihtiyaç var? Çünkü nükleere giriş yapan ülkelerin uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenleyici ve hukuki çerçevenin oluşturulması bağımsız düzenleyici bir otoritenin varlığının sağlanması anlamında taahhütleri var. 2018 yılından itibaren artık önemli ölçüde nükleere giriş yapan bir ülkeyiz. Bu kanunla kamu kesimi de dahil olmak üzere özel-kamu ayırmaksızın tüm tarafların yükümlülüklerini, sorumluluklarını belirlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda radyoaktif atıkların yönetilmesi anlamında yeni bir mekanizma öngörüyoruz. Aslında bu kanun hükmünde kararnamede var olan bir mekanizmanın yenilenmiş hali. Özel hesaplar yönetim sistemini getiriyoruz" diye konuştu.'ENERJİ ALANINDA HUKUKİ DÜZENMELERE İHTİYAÇ VAR'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da komisyonda teklif ile ilgili konuştu. Söz konusu kanun teklifine neden ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi veren Bakan Yardımcısı Bayraktar şöyle dedi: "Temelde enerjiyle ilgili ülkemizdeki hukuki ve idari alt yapının güçlendirilmesi için bu kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Nükleer enerjinin mutlaka Türkiye'nin enerji 'mix'i içerisinde, enerji karışımı içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Nükleerin ülkemize de kazandırılması, nükleer enerjinin ülkemize kazandırılması anlamında bu hukuki düzenlemeye fevkalade önemli ihtiyaç var. Malumunuz nükleer enerji diğer konvansiyonel enerji kaynakları gibi değil. Bizim de taraf olduğumuz, ülkemizin de 1950'li yıllardan beri taraf olduğu birçok anlaşmaya, uluslararası anlaşma ya da uyum icap ediyor; buradaki düzenlemelere de uyumlu hale gelmemiz ve bunları iç hukukumuza aktarmamız gerekiyor."
Teklifin genelinin üzerinde yapılan görüşmeler komisyonda devam ediyor.
Haber: Besti KARALAR/ANKARA,
Kaynak: DHA
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