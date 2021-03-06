Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi

Ceza konusu olan fiiller 2021 yılı için uygulanacak idari para cezaları

Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi 2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira

Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi 1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira

Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi 20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira

İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi 100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira

Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi 2 bin 674 lira - 100 bin 310 lira

Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması 200 bin 620 lira - 2 milyon 6 bin 205 lira

Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması 100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira

Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması 2 bin 674 lira - 20 bin 62 lira

Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye 2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira

Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye 1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira