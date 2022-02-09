Üye Girişi
Nükleer füzyon araştırmalarında rekor enerji üretildi - Son Dakika

Nükleer füzyon araştırmalarında rekor enerji üretildi

09.02.2022 19:17
Nükleer füzyon araştırmalarında rekor enerji üretildi

Avrupalı bilim insanları, nükleer füzyon (kaynaşma) araştırmalarında, daha önce üretemedikleri miktarda ve sürede enerji üretmeyi başararak, temiz enerji üretimine biraz daha yaklaştı.

Avrupalı bilim insanları, nükleer füzyon (kaynaşma) araştırmalarında, daha önce üretemedikleri miktarda ve sürede enerji üretmeyi başararak, temiz enerji üretimine biraz daha yaklaştı.

Dünyadaki nükleer reaktörler, nükleer fisyon denilen ve ağır bir elementin atomlarının parçalanarak hafif elementlere dönüştürülmesinde açığa çıkan enerjiyle çalışıyor. Bilim insanları 1950'den bu yana, güneşte her an gerçekleşen, iki hafif elementin kaynaşarak daha ağır bir elemente dönüşmesi şeklinde tanımlanan nükleer füzyon üzerinde çalışma yürütüyor.

Karbon salımı yapmadığı ve radyasyon açığa çıkarmadığı için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülen nükleer füzyonun gerçekleşebilmesi için, yüksek ısı, enerji ve yoğunluk ortamının oluşması gerekiyor.

Güneşin merkezinde, yüksek yer çekimi basıncı,füzyonun 10 milyon santigrat derecede gerçekleşmesine imkan tanırken, dünyada basıncın düşüklüğü nedeniyle en az 100 milyon santigrat derecede füzyon mümkün olabiliyor.

Dünyada küçük bir yıldız oluşturuldu

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Ortak Avrupa Halkası (JET) laboratuvarında nükleer füzyon denemeleri yapan bilim insanları, son nükleer füzyon denemelerinde 1997'de ürettikleri enerjinin iki katı olan 59 megajul enerjiyi 5 saniye boyunca üretmeyi başardı.

Bilim insanları, son deneyde üretilen ve 11 megavata denk gelen enerjinin aslında çok büyük bir enerji çıkışı olmadığını ancak Fransa'da inşa edilmekte olan daha büyük füzyon reaktörü için yapılan tasarım seçimlerini doğruladığını belirtiyor.

Fransa'nın güneyinde inşa edilen ve ABD, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından desteklenen Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) tesisinde, 2050 yılına kadar günlük hayatta kullanabilecek pratik nükleer füzyon enerjisi üretebilmek hedefleniyor.

Son 10 yılda ITER'deki tesise benzemesi için yapılandırılan JET laboratuvarında bilim insanları son deneylerinde hidrojenin farklı iki izotopu (nötron sayıları farklı formları) olan döteryum ve trityum atomlarını kaynaştırarak helyum oluşturmayı, bu füzyonda enerji açığa çıkarmayı hedefledi.

Bilim insanları, füzyon için gerekli olan 150 milyon santigrat dereceye hiçbir materyal dayanamayacağı için laboratuvarda yaptıkları deneylerde, aşırı ısıtılan ve plazma formuna geçen, izotopları içeren hidrojen gazını halka şeklindeki manyetik bir alanda tuttu.

JET laboratuvarında manyetik alanı çevrelemesi için bu izotoplarla verimli şekilde çalışacak 80 metreküplük halka şeklinde bir duvar oluşturan bilim insanları, radyoaktif trityum izotopunu soğuran karbon kullandıkları 1997 deneyinden farklı olarak 10 kat daha az emici olan berilyum ve tungsten (volfram) elementlerini kullandı.

Deneyi yürüten bilim insanlarından Dr. Joe Milnes, JET deneylerinin, tokamak (nükleer kaynaşım halkası) içerisinde enerji üreten küçük bir yıldız oluşturarak bunu 5 saniye boyunca sürdürebildiklerini gösterdiğini ifade etti.

Araştırmacı Dr. Arthur Turrell de, bilim insanlarının deneyde füzyon reaksiyonlarında elde edilen en fazla enerji çıkışına ulaştığını vurgulayarak, plazmanın kararlılığını 5 saniyeden uzun süre göstermenin bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

Turrell, "Çok uzun gibi görünmüyor ancak nükleer bir zaman ölçeğinde bu oldukça uzun bir zaman. Çünkü 5 saniyeden 5 dakikaya, 5 saate geçmek çok kolay." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, JET laboratuvarındaki deneylerde, füzyonu başlatmak için kullanılan enerjinin üretilenden daha yüksek olması, nükleer füzyon enerjisi üretiminde en büyük sorunlardan birini teşkil ediyor.

Ancak, ABD'deki bilim insanları, California'daki National Ignition Facility'de (NIF) (Ulusal Ateşleme Tesisi) yaptıkları deneyde, nükleer füzyonu başlatmak için kullandıkları lazer enerjisinin yerine füzyon reaksiyonlarının plazmadaki hakim enerji kaynağı olduğu "yanan plazma" hedefine ulaşmıştı.

Bakır elektromıknatısları aşırı ısındığı için artık çalışamayacağı belirtilen ve 2023'ten sonra devreden çıkarılacak JET'in yerini alacak ITER'de 2025'te başlayacak nükleer füzyon deneylerinde içten soğutulan süper iletken mıknatıslar kullanılacak.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Nükleer, Karbon, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nükleer füzyon araştırmalarında rekor enerji üretildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
19:11 Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti
18:58 Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den tepkiler arka arkaya geldi
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
18:55 Kızını boğarak öldüren anne, mahkemede her şeyi tek tek anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 19:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: Nükleer füzyon araştırmalarında rekor enerji üretildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement