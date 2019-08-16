Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
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Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:52
Yapılan vergi artışı sigaraya zam olarak yansıyacak mı? CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Psikiyatrist Onur Okan Demirci: İnsanlar sosyal medyada ilkel beyin' ile hareket ediyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı