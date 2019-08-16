Son Dakika Haberleri: Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
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Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

27 dakika önce

Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı, System.String[]
Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:52 
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