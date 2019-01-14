Nükleer için 32 öğrenci daha yurt dışına gidecek
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerjide bilgi ve birikimi artırmak amacıyla 32 öğrenciyi daha Rusya ve Çin'e gönderecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerjide bilgi ve birikimi artırmak amacıyla 32 öğrenciyi daha Rusya
ve Çin
'e gönderecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:06
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