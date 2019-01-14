Son Dakika Haberleri: Nükleer için 32 öğrenci daha yurt dışına gidecek

Nükleer için 32 öğrenci daha yurt dışına gidecek

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerjide bilgi ve birikimi artırmak amacıyla 32 öğrenciyi daha Rusya ve Çin'e gönderecek.

Nükleer için 32 öğrenci daha yurt dışına gidecek, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerjide bilgi ve birikimi artırmak amacıyla 32 öğrenciyi daha Rusya ve Çin'e gönderecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:06 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu

Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:38:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nükleer için 32 öğrenci daha yurt dışına gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]