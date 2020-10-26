Nükleer karşıtı hareket "Nevada-Semey"in Başkanı Süleymanov: "Ermenistan, sivillere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etti" - Son Dakika

Nükleer karşıtı hareket "Nevada-Semey"in Başkanı Süleymanov: "Ermenistan, sivillere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etti"

26.10.2020 12:39

"Nevada-Semey" Nükleer Karşıtı Hareketin Başkanı Olcas Süleymanov, Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillerin yaşadığı bölgelere saldırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek "Füze saldırısının yapılması için ülkenin en üst yetkilisinin özel emri gerekir.

"Nevada-Semey" Nükleer Karşıtı Hareketin Başkanı Olcas Süleymanov, Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillerin yaşadığı bölgelere saldırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek "Füze saldırısının yapılması için ülkenin en üst yetkilisinin özel emri gerekir. Muhtemel ki bu durumda (Gence'ye) saldırı emri Ermenistan Başbakanı tarafından verilmiştir." dedi.

Süleymanov, AA muhabirine, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonuna ve Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski büyükelçi ve Kazakistan'ın UNESCO temsilcisi, bilim adamı ve şair Süleymanov, Dağlık Karabağ'da bugün yaşananların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Gurubunun "beceriksizliğinden" kaynaklandığına dikkati çekti.

Minsk Grubunun Azerbaycan'ın mücadelesini desteklemesi gerektiğine işaret eden Süleymanov, "Ne yazık ki 30 yıl buyunca hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle Azerbaycan, kendi gücüyle topraklarını kurtarmak zorunda kaldı." diye konuştu. Süleymanov, Azerbaycan'ın sahada tek başına sürdürdüğü askeri mücadelenin meşru olduğunu söyledi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarının "açık bir provokasyon" olduğunu vurgulayan Süleymanov, "Gence'ye füzeli saldırı yapıldığını öğrendiğimde çok endişelendim. Bu tamamen yasak bir hamle ve açık bir provokasyondur. Şehirlere roket saldırılarının yapılması uluslararası hukuka göre yasaktır. Ermenistan bu kuralları büyük ölçüde ihlal etti. Füze saldırısının yapılabilmesi için ülkenin en üst yetkilisinin emri gerekir. Muhtemel ki bu durumda saldırı emri Ermenistan Başbakanı tarafından verilmiştir. Bu hepimize yapılan bir hakarettir ve hepimizi üzüyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın haklı mücadelesiyle ilgili süreci 1990'lı yıllardan beri dikkatle takip ettiğini dile getiren Süleymanov, "30 yıldır işgal altında kalan yedi bölgenin hepsinin de kurtarılacağına inanıyorum. Umuyorum ki Minsk Gurubu, Azerbaycan'ın tek başına verdiği mücadeleyi takdirle destekleyecektir." dedi.

Süleymanov kimdir?

1936'da Kazakistan'ın Almatı şehrinde doğan Süleymanov, 1955'te yazarlık hayatına başladı. Kazakistan Yazarlar Birliğinde görev yapan Süleymanov, 1980'de Kazak Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Konseyi üyeliğine seçilmesiyle siyasi hayatına başladı.

1989'da "Nevada-Semey" Nükleer Karşıtı Hareketi kuran Süleymanov, bir ayda 4 milyondan fazla imza toplayarak Semey Nükleer Deneme Sahası'nın kapatılmasına katkı sağladı.

Süleymanov, "Nevada-Semey" Uluslararası Nükleer Silahlanmaya Karşı Hareketin Başkanlığını yürütüyor.

Nükleer karşıtı hareket Nevada-Semey in Başkanı Süleymanov: Ermenistan, sivillere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etti
Nükleer karşıtı hareket Nevada-Semey in Başkanı Süleymanov: Ermenistan, sivillere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etti
Nükleer karşıtı hareket Nevada-Semey in Başkanı Süleymanov: Ermenistan, sivillere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etti
Nükleer karşıtı hareket Nevada-Semey in Başkanı Süleymanov: Ermenistan, sivillere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etti

Azerbaycan, Ermenistan, Nükleer, Nevada, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nükleer karşıtı hareket 'Nevada-Semey'in Başkanı Süleymanov: 'Ermenistan, sivillere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etti' - Son Dakika

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