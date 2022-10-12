'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, CNN televizyonundan Jake Tapper'a verdiği röportajda ülkenin dış politikasına ve yaklaşan ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya konusunda 'nükleer kıyamet' uyarısıyla dünyanın dikkatini çeken Biden'a bu açıklamaları hatırlatıldı. Tapper'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Biden, "Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum" şeklinde yanıtlayarak daha önceki açıklamalarından daha farklı bir tablo çizdi.

"PUTİN'İN İRRASYONEL BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Biden nükleer silah kullanmasının bir dünya savaşına yol açabileceği uyarısını yineleyerek Ukrayna'da nükleer silah kullanmanın 'istenmeyen' sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Biden, Tapper'ın Rusya'nın nükleer silah kullanmasında NATO ve Pentagon'un buna yanıtının ne olacağı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı. Putin'in Ukrayna konusunda 'rasyonel' davranıp davranmadığı tartışmalarına ilişkin de Biden, "Putin'in irrasyonel biri olduğunu düşünmüyorum, sadece yanlış hesaplar yaptı. Ukrayna'da herkesin ona kucak açacağını sandı" diye konuştu.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ORTADA BİR NEDEN GÖRMÜYORUM"

Biden, gelecek ay yapılacak G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ilişkin, "Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum" dedi. Putin ile bir konuyu görüşecek olsa Rusya'da tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner'in salıverilmesi konusunda görüşeceğini belirten Biden, "Ukrayna olmadan Rusya ile Ukrayna konusunu görüşmem" ifadesini kullandı.