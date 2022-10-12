'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum

12.10.2022 05:08
'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yaptığı 'nükleer felaket çıkışının' ardından şimdi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, CNN televizyonundan Jake Tapper'a verdiği röportajda ülkenin dış politikasına ve yaklaşan ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya konusunda 'nükleer kıyamet' uyarısıyla dünyanın dikkatini çeken Biden'a bu açıklamaları hatırlatıldı. Tapper'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Biden, "Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum" şeklinde yanıtlayarak daha önceki açıklamalarından daha farklı bir tablo çizdi.

"PUTİN'İN İRRASYONEL BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Biden nükleer silah kullanmasının bir dünya savaşına yol açabileceği uyarısını yineleyerek Ukrayna'da nükleer silah kullanmanın 'istenmeyen' sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Biden, Tapper'ın Rusya'nın nükleer silah kullanmasında NATO ve Pentagon'un buna yanıtının ne olacağı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı. Putin'in Ukrayna konusunda 'rasyonel' davranıp davranmadığı tartışmalarına ilişkin de Biden, "Putin'in irrasyonel biri olduğunu düşünmüyorum, sadece yanlış hesaplar yaptı. Ukrayna'da herkesin ona kucak açacağını sandı" diye konuştu.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ORTADA BİR NEDEN GÖRMÜYORUM"

Biden, gelecek ay yapılacak G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ilişkin, "Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum" dedi. Putin ile bir konuyu görüşecek olsa Rusya'da tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner'in salıverilmesi konusunda görüşeceğini belirten Biden, "Ukrayna olmadan Rusya ile Ukrayna konusunu görüşmem" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek Beyaz Saray: Putin'in nükleeri seçtiğine ilişkin bir emare yok Beyaz Saray: Putin'in nükleeri seçtiğine ilişkin bir emare yok
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Joe Biden, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:54 Geçtiğimiz hafta zam üstüne zam gelen motorinden bu kez iyi haber! 2,13 liralık indirim geliyor
08:41 İYİ Parti lideri Akşener'den kurmaylarına: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor
08:32 Müge Anlı'nın programında annenin cinayet itirafını izleyen Demet Akalın'dan beddua: Allah belanızı versin
08:21 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı
08:10 ABD ve İngiltere'den dikkat çeken rapor! Rusya nükleer silah kullanacak mı?
07:28 Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti
06:16 Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı
05:58 Ümraniye'de zincirleme yangın! Park halindeyken alev alan araç, sokaktaki 3 aracı daha küle döndürdü
05:18 Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı
05:08 'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 09:02:28. #1.13#
SON DAKİKA: 'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement