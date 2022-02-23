Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti - Son Dakika
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Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti

23.02.2022 22:12
Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti

İran ile 4+1 ülkeleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde sona yaklaşılırken müzakerelerde İran'ı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, istişareler için Tahran'a gitti.

İran ile 4+1 ülkeleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde sona yaklaşılırken müzakerelerde İran'ı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, istişareler için Tahran'a gitti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Başmüzakereci Bakıri, istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a hareket etti.

Haberde, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının da bazı istişarelerde bulunmak için ülkelerine döndüğü bilgisi verildi.

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi'nin de Tahran'ın nükleer programını denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile teknik istişareler için Viyana'ya gittiği belirtildi.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken İran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini istiyor.

Taraflar, görüşmelerin karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

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Nükleer, Viyana, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti - Son Dakika


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