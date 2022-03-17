Nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedilirken İsrail-İran gerilimi tırmanıyor - Son Dakika

İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler hız kazanırken, İsrail ile İran arasındaki gerilim, gerçek dünyada füze ve hava saldırılarıyla sanal dünyada ise siber saldırılarla devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının sınırlarını yeniden çizdiği uluslararası arenada, küresel petrol ihtiyacının karşılanması için İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildi. İran'ın nükleer programına en şiddetli biçimde karşı çıkan İsrail ise bu durumdan duyduğu rahatsızlığı tüm mecralarda yineledi.

Dünya, Ukrayna'daki savaşa gözlerini çevirmişken, İsrail-İran gerilimi de füze ve hava saldırıları, İran'dan İsrail'e yönelik büyük çaplı siber saldırılarla yeniden tırmanışa geçti.

Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızıldı

İran bağlantılı olduğu belirtilen korsan grubu, Mossad Başkanı David Barnea veya eşine ait olduğu iddia edilen bir telefona sızarak buradaki bilgileri internetten paylaştı.

Açık Eller (Open Hands) isimli hacker grubu, Mossad Başkanı Barnea'nın telefonuna sızdıklarını öne sürerek, Barnea'nın evinin uydu fotoğrafı, uçak biletleri, banka ve kimlik bilgileri olduğunu iddia ettikleri bazı görüntüleri yayımladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisi, sızıntının Mossad Başkanı'nın telefonundan olduğunu reddederek, paylaşılan bilgilerin "eski olduğunu" kaydetti.

Haaretz gazetesi, hacker grubunun Barnea'nın eşinin telefonundaki bilgileri ele geçirdiğini, Mossad Başkanı'nın telefonunun özel şifreleme ve güvenlik sistemleriyle koruma altında olduğunu yazdı.

Hacker grubu ise görüntülerde, Barnea'nın telefonunu 2014'ten beri izlediğini öne sürerek, yeni belgeler paylaşabileceği imasında bulundu.

Başbakanlık sitesi hacklendi

İsrail'de 14 Mart'ta başbakanlığın yanı sıra içişleri, sağlık, adalet ve sosyal işler bakanlıklarının sitelerine siber saldırılar düzenlendi.

Siber saldırıyı İran bağlantılı olduğu ifade edilen "Black Shadow" adlı grup üstlendi. İsrail makamları, olayın İsrail tarihindeki en kapsamlı saldırı niteliği taşıdığına, bir devlet veya büyük bir organizasyon tarafından yapıldığına işaret etti.

İsrail'in başbakanlık, ordu ve istihbarata bağlı farklı siber güvenlik birimlerinin söz konusu saldırıyı incelediği belirtildi.

Siber saldırıyla eş zamanlı İran'da sabotaj girişimi iddiası

İran devlet televizyonu, siber saldırının düzenlendiği sıralarda, İran İslam Devrimi'nin temellerinin atıldığı bölge olarak bilinen Kum eyaletindeki Fordo'da bulunan uranyum zenginleştirme tesisine yönelik Mossad'ın sabotaj girişiminin önlendiğini duyurdu. İsrail için sabotaj girişiminde bulunduğu söylenen kişilerin gözaltına alındığı ileri sürüldü.

İsrail basınındaki haberlere göre, ülkenin yüksek güvenlikli nükleer santrali Fordo'da çalışan bir kişi ile bu kişiyi sabotaj için eğiten, ekipman sağlayan komşusu ve onunla ilişkili bazı kişiler gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Gücü'nün Telegram hesabının da aynı tarihte İbranice "sürpriz" ifadesini paylaştığı belirtildi.

"Black Shadow" isimli grubun İsrail'deki siber saldırıları

İran ile ilişkili olduğu ifade edilen Black Shadow, ilk olarak Aralık 2020'de İsrail sigorta şirketi Shirbit'e düzenlediği saldırıyla adını duyurdu. Daha sonra İsrail'e ait birçok internet sitesine saldırı düzenleyen grubun en büyük eylemi, 6 Kasım 2021'de İsrail'in "Cyberverse" adlı hosting şirketine yönelikti.

Bilgisayar korsanları saldırı sonucunda İsrail'de eşcinsellerin kullandığı "Atraf" adlı sosyal platformun kullanıcılarının kimlik bilgilerini ele geçirmiş ve 48 saatlik fidye talepleri karşılanmayınca bilgileri internete sızdırmıştı.

Black Shadow'un adı İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde çalışan bir kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklanmasında da geçmişti. Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan bir kişi, 18 Kasım 2021'de İran ile ilişkili olduğu ifade edilen Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle "İran adına casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İsrail basını, İran'ın siber misillemesini İHA merkezi saldırısına bağlıyor

İsrail basınına göre, Tahran'ın son dönemdeki siber saldırıları, İsrail'in şubat ayında İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) merkezini vurmasının ardından gerçekleştirildi.

Haberlerde, İsrail'e ait 6 silahlı insansız hava aracının (SİHA), şubatta İran'ın Kirmanşah kentindeki İHA üssünü vurduğu ve bazı tahminlere göre yüzlerce hava aracını yok ettiği ileri sürüldü.

New York Times gazetesi de ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail'in İran'da bir İHA üssünü vurduğunu yazdı. Habere göre, İsrail'e ait 6 "intihar" SİHA'sı İran'ın Kirmanşah kentindeki İHA üssüne çarptı. İsrail'e ait söz konusu SİHA'larının ise Irak'tan havalandığı ileri sürüldü.

İran veya İsrail'den ise İHA üssü saldırısı iddialarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

İran, Erbil'de İsrail'e ait hedefleri vurduğunu öne sürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 13 Mart'ta Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarındaki bir noktayı füzelerle vurdu.

Saldırıyı üstlenen İran Devrim Muhafızları, söz konusu saldırının bölgede faaliyet gösteren Mossad unsurlarına karşı düzenlendiğini ileri sürdü. Tahran, saldırıda 4 İsrail subayının öldürüldüğü ve 7'sinin yaralandığını açıkladı.

New York Times'a konuşan resmi bir kaynak, İran'ın Erbil'de hedef aldığı noktanın İsrail'e bağlı unsurlar tarafından kullanıldığını öne sürerken ABD'den üst düzey başka bir yetkili bu iddiayı yalanladı, vurulan yerin sivil bir yerleşim olduğunu belirtti.

İsrail makamları ise İran'ın Erbil'de gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin sessizliğini koruyor.

İsrail, Suriye'de İran'ı hedef almaya devam ediyor

Suriye'de Şam yakınlarına 8 Mart'ta bir füze saldırısı düzenlendi. İran Devrim Muhafızları, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini belirterek 2 mensubunun öldüğünü açıkladı.

İsrail, kendisine atfedilen Suriye içindeki kara ve hava saldırıları karşısında uluslararası hukukta sorun çıkarabileceği için sessiz kaldığı gibi Rusya'nın Ukrayna saldırısından sonra ilk olma niteliğindeki Suriye'deki bu saldırıyı da üstlenmedi.

Siber sahada ve İHA-SİHA ekseninde İran-İsrail gerilimi

İsrail basını, son dönemde İran'ın İHA ve SİHA kapasitesini geliştirdiğine ve bu araçlarını bölgedeki operasyonlarda kullanıldığına dikkati çekiyor.

Yemen, Suudi Arabistan, Irak gibi noktalarda İran'a atfedilen SİHA saldırılarına işaret eden İsrail basını, iki taraf arasında yeni çatışma yöntemi olarak insansız hava araçlarının yoğun biçimde kullanıldığını kaydediyor.

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'ın da İsrail'in kuzey bölgelerine İHA'lar gönderdiği, İsrail'in bunları önlemek için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

"İran, İsrail'e karşı bir siber tehdit"

Eski İsrail Başbakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Görev Gücü Sekteteri Rami Levi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran, İsrail'e karşı ciddi bir siber tehdit haline geldi. Son yıllarda, İsrailli şirketlere ve altyapı sistemlerine düzenli saldırılar gördük." dedi.

İran bağlantılı korsan gruplarının su sistemi, sigorta, yatırım şirketleri ve diğer özel firmalara sanal dünyada saldırılar düzenlediğine işaret eden Levi, İran'ın casusluk hizmetinde kullanmak için sivil toplum kuruluşları ve şahıslara internet ortamında şantaj yaptığını ifade etti.

Levi, İran'a bağlı korsan gruplarının "fidye" amaçlı saldırılarla hem İsrailli şirketleri kesintiye uğrattığını hem de bu sayede mali kazanç sağladığını belirtti.

İsrail'de İran bağlantılı gruplara fidye ödemenin yasa dışı olduğunu vurgulayan Levi, İsrail'in İran'ın siber saldırılarına karşılık verebilecek becerisi olup olmadığına ilişkin soruya, "İsrail, bu siber saldırılara karşılık verebilecek beceride. İsrail'in misillemesi sadece siber sahada değil başka araçlarla olabilir." yanıtını verdi.

Levi, kanunları uygulayıcıların bu konudaki yetersizliği ve asıl kaynaklara ulaşmaktaki eksikliği nedeniyle dünya genelinde özellikle mali amaçlı siber saldırıların artmasını beklediğini belirterek, siber saldırının tek başına bir savaş yöntemi değil sahadaki güçlere destek sağlayan bir ek savaş aracı olarak Rusya-Ukrayna savaşında da kullanıldığına işaret etti.