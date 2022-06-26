Nükleer santralde işçiler birbirlerine girdi! Taşlı-sopalı kavgayı jandarma güçlükle ayırdı

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Büyükeceli Mahallesinde inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin şantiyesinde işçiler birbirine girdi. İddiaya göre Aydıner ve Sinerj isimli taşeron şirket elemanları, kendilerine ait malzemeler yüzünden tartıştı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

15 DAKİKA SÜREN KAVGAYI JANDARMA GÜÇLÜKLE ÖNLEDİ

Demir, tahta, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, inşaat alanı adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 15 dakika devam eden kavga, güvenlik elemanları ile jandarmanın araya girmesiyle güçlükle önlendi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ: OLAYA SEBEP OLAN KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yaşanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Akkuyu NGS şantiyesinde bugün taşeron şirketlerin iki çalışanı arasında, bir grubun da desteklediği gerginlik yaşandığı belirtildi.

Güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından olaya anında müdahale edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; "Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmış olup iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ'nin güvenlik birimi, olayın soruşturmasını gerçekleştiren makamlara gerekli tüm desteği sağlamaktadır. Yaşanan durum Akkuyu NGS şantiyesindeki çalışma programını etkilememiştir, tüm çalışmalar her zamanki gibi devam etmektedir."