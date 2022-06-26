Nükleer santralde işçiler birbirlerine girdi! Taşlı-sopalı kavgayı jandarma güçlükle ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Nükleer santralde işçiler birbirlerine girdi! Taşlı-sopalı kavgayı jandarma güçlükle ayırdı

26.06.2022 16:12

Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler arasında çıkan taşlı-sopalı kavganın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam eden kavgayı jandarma güçlükle ayırırken, Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada kavgaya neden olan kişilerin gözaltına alındığı ve iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Büyükeceli Mahallesinde inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin şantiyesinde işçiler birbirine girdi. İddiaya göre Aydıner ve Sinerj isimli taşeron şirket elemanları, kendilerine ait malzemeler yüzünden tartıştı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

15 DAKİKA SÜREN KAVGAYI JANDARMA GÜÇLÜKLE ÖNLEDİ

Demir, tahta, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, inşaat alanı adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 15 dakika devam eden kavga, güvenlik elemanları ile jandarmanın araya girmesiyle güçlükle önlendi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ: OLAYA SEBEP OLAN KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yaşanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Akkuyu NGS şantiyesinde bugün taşeron şirketlerin iki çalışanı arasında, bir grubun da desteklediği gerginlik yaşandığı belirtildi.

Güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından olaya anında müdahale edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; "Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmış olup iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ'nin güvenlik birimi, olayın soruşturmasını gerçekleştiren makamlara gerekli tüm desteği sağlamaktadır. Yaşanan durum Akkuyu NGS şantiyesindeki çalışma programını etkilememiştir, tüm çalışmalar her zamanki gibi devam etmektedir."

YORUMLAR
500
Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu Son dakika haberi: Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu Son dakika haberi: Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu
Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Akkuyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nükleer santralde işçiler birbirlerine girdi! Taşlı-sopalı kavgayı jandarma güçlükle ayırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:29 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle samimi anlarını paylaştı
15:28 Dayaktan kaçıp kendini tuvalete kilitledi ama kurtulamadı! O anlar kameralarda
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
15:21 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor! Korkutucu engerek, ağaç tepesinde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 16:27:53. #1.13#
SON DAKİKA: Nükleer santralde işçiler birbirlerine girdi! Taşlı-sopalı kavgayı jandarma güçlükle ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement