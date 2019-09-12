Son Dakika Haberleri: "Nükleer savaş yaşanma riski var"
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"Nükleer savaş yaşanma riski var"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, uluslararası stratejik istikrarın bozulduğunu belirterek, "Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, uluslararası stratejik istikrarın bozulduğunu belirterek, "Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek." dedi.

Ryabkov, Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesinde yaptığı konuşmada, uluslararası alandaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uluslararası stratejik istikrarın bozulduğuna işaret eden Ryabkov, "Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ereceğini hatırlatan Ryabkov, "Batı ortaklarımızın hareketleri daha da sert oldu. ABD, New START anlaşması konusunda müzakerelere hazır olmadığını belirtiyor." şeklinde konuştu.

Ryabkov, Rusya'nın, ABD ile stratejik istikrar konusunda müzakerelere açık olduğunu dile getirdi.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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