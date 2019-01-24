Son Dakika Haberleri: Nükleer Sertifikasyon İçin Aso, Tse ve Rusya İşbirliği Yapıyor

Nükleer Sertifikasyon İçin Aso, Tse ve Rusya İşbirliği Yapıyor

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yetkilileri, Rusya Atom Enerji Şirketi Rosatom tarafından onaylı nükleer güç santraline tedarikçi olmak isteyen firmalara sertifika verme yetkisi olan Cnııtmash Merkezi yetkilileri ile bir araya geldi. ASO ve TSE, Rusya Atom Enerji Şirketi Rosatom tarafından onaylı nükleer güç santraline tedarikçi olmak isteyen firmalara sertifika verme yetkisi […]The post Nükleer sertifikasyon için ASO, TSE ve Rusya işbirliği yapıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Nükleer Sertifikasyon İçin Aso, Tse ve Rusya İşbirliği Yapıyor, System.String[]
Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yetkilileri, Rusya Atom Enerji Şirketi Rosatom tarafından onaylı nükleer güç santraline tedarikçi olmak isteyen firmalara sertifika verme yetkisi olan Cnııtmash Merkezi yetkilileri ile bir araya geldi.

ASO ve TSE, Rusya Atom Enerji Şirketi Rosatom tarafından onaylı nükleer güç santraline tedarikçi olmak isteyen firmalara sertifika verme yetkisi olan Cnııtmash Merkezi yetkilileri ile görüştü.

Görüşme kapsamında Mersin Akkuyu Bölgesi'nde kurulacak olan nükleer güç santraline tedarikçi olmak isteyen firmaların faaliyet alanlarına göre özel sertifika ihtiyaçları ve Cniitmash'ın sunduğu hizmetler değerlendirildi. ASO, TSE ve Cniitmash arasında işbirliği sağlanması durumunda nükleer sektörde tedarikçi olmak isteyen yerli firmaların ilgili sertifikalara erişimi kolaylaşacak.

Cniitmash'ın ziyaretinin ikinci gününde ASO ev sahipliğinde "Akkuyu Projesi Alt Tedarikçilerine Yönelik Sertifika Gereksinimleri" konulu bir seminer gerçekleştirildi. NÜKSAK Nükleer Sanayi Kümelenmesi üyelerinin katıldığı seminerde firmalar sertifika gereksinimlerine ilişkin sorularına yanıt aldılar.

ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali anahtar teslim yapılacağı için işlerin Rus uzmanların kontrolünde ve standartlarına göre yapıldığını belirtti. Çağlayan, "AkkuyuNGS'de kullanılacak ürünlerin standartlara uygunluğunun onaylanması gerekiyor. Bu konuda Türk firmalarının çok iyi bilgilendirilmesi ve üreticilere bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. İşbirlikleri ile tedarikçi firmaların ilgili sertifikalara erişimi kolaylaşacaktır" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:43 

Rusya Federasyonu, Ankara Sanayi Odası, Sektörel
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