Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti - Son Dakika

Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti

Nükleer silah sahibi olan Çin ve Hindistan arasında savaş çanları çalmaya devam ederken Hintli Ulaşım Bakanı yaşanan çatışmada en az 40 Çin askerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Çin ve Hindistan arasında uzun zamandır tartışmaya neden olan Galwan Vadisi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan çatışmada 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmiş, en az 76 asker de yaralanmıştı. Çin kanadından konuya ilişkin açıklama yapılmazken Hindistan Ulaşım Bakanı Singh, "Bizden 20 asker öldüyse onlarda zayiat en az iki katı olmalı" ifadelerini kullandı.

SİNGH: ÇİN 1962'DEN BERİ ZAYİATLARI AÇIKLAMIYOR

Singh, Cumartesi günü Tv News24 kanalına yaptığı açıklamada, "Eğer bizim (Hindistan) 20 askerimiz öldüyse onların tarafında (Çin) zayiat en azından iki katı olmalı" dedi. Daha önce ordunun başında bulunan Singh konuya ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı ancak Çin'in 1962 yılında yaşanan gerilim dahil tarihi olarak savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapmadığının altını çizdi.

HİNDİSTAN TARAFINDA KALAN ÇİN ASKERLERİ İADE EDİLDİ

Çin'de devlet yönetimindeki Global Times'tan yapılan açıklamada Çin tarafında da zayiat olduğu açıklanmış ancak detay vermemişti. Singh çatışmalar sırasında Hindistan tarafında kalan askerlerin Çin'e iade edildiğini ifade etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bharat Bhushan Babu, Singh'in konuya ilişkin açıklamalarıyla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti.

NE OLMUŞTU?

Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında uzun yıllardan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta can kaybına yol açan bir çatışma yaşanmıştı. İki ülke birkaç haftadır Himalayaların batısındaki Galwan vadisinde askeri birliklerin de dahil olduğu sınır anlaşmazlığı yaşıyordu. Çin ve Hindistan birbirlerini sınırı ihlal etmekle suçluyordu. İki ülke yetkililerinin tansiyonu düşürmek için yaptıkları görüşmeler devam etse de kötü belirlenmiş Fiili Kontrol Hattı boyunca çeşitli yerlerde askerler arasındaki gerilim yüksek durumda. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çin'i Hindistan'la olan gerilimi tırmandırmakla suçlamıştı.

Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:37 

Son Dakika Dünya Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

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