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Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi - Son Dakika

Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi

12.08.2021 14:15
Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi, System.String[]

Denizli Ticaret Borsası (DTB) öncülüğünde başlatılan proje kapsamında nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) öncülüğünde başlatılan proje kapsamında nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi.

DTB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN), Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile 2016 yılında başlayan "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı" projesinde sona yaklaşıldığı belirtildi.

Uşak Ulubey, Burdur Yeşilova ve Denizli Tavas'ta 6 yıldır yapılan deneme üretimlerinin başarıya ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bu üretimlerden elde edilen çeşitlerden üç tohum adayı belirlendi. Seçilen bu üç çeşit sarı leblebi ve beyaz leblebi imalatına son derece uygundur. Artık bu nohut türlerinin tescili alınıp piyasaya sunularak çiftçilerimizle buluşacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, leblebi imalatının Denizli için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bölgede, bitkilerdeki hastalıklardan dolayı leblebilik nohut üretiminin pek yapılamadığını aktaran Tefenlili, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı leblebilik nohut ya başka illerden ya da yurt dışından tedarik ediliyor. Bu soruna kesin çözüm bulmak için 2016 yılında dört kurum bir araya gelerek leblebi sektörünün ihtiyacı olan, kolay işlem görebilen, hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek ve iklim koşullarına uygun nohut tohumları geliştirmek için yola çıktık. 6 yıllık süreçte deneme ekimleri ve uygun tohum seçme çalışmaları yaptık. Yıllardır yapılan deneme sonuç verdi, artık leblebi üretimine uygun 3 yeni nohut çeşidimiz var. Elde ettiğimiz üç tohum türü ile leblebi imalatçılarımızın ham madde nohut ihtiyacını çözeceğiz. Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan ilimiz artık leblebinin ham maddesi olan nohut için üretim merkezi olacak."

Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi
Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi
Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi
Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi
Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi

Türkiye, Denizli, Nükleer, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nükleer teknikler kullanılarak leblebilik 3 nohut çeşidi geliştirildi - Son Dakika Ekonomi


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