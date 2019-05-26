Son Dakika Haberleri: Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek

Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek

6 saat önce

HAVELSAN, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı savunma ihtiyacını karşılayan, ihracat potansiyeli yüksek milli bir sistem geliştirdi.

Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek, System.String[]
HAVELSAN, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı savunma ihtiyacını karşılayan, ihracat potansiyeli yüksek milli bir sistem geliştirdi. İnsansız kara aracı ile sahadan alınan veriler merkezi sisteme aktarılacak, kısa sürede analiz yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:28 
İhracat, Ekonomi
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