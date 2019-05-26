Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek

HAVELSAN, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı savunma ihtiyacını karşılayan, ihracat potansiyeli yüksek milli bir sistem geliştirdi.

HAVELSAN, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı savunma ihtiyacını karşılayan, ihracat potansiyeli yüksek milli bir sistem geliştirdi. İnsansız kara aracı ile sahadan alınan veriler merkezi sisteme aktarılacak, kısa sürede analiz yapılacak.

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