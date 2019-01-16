Numan Acar 'Hameland' Kadrosunda
14 dakika önce
DİZİNİN sekizinci sezonunda yeniden rol alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Numan Acar, El Kaide'ye üye bir teröristi canlandıracak.
DİZİNİN sekizinci sezonunda yeniden rol alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Numan Acar
, El Kaide'ye üye bir teröristi canlandıracak. Acar, dört yıl önce oynadığı dizide yine bir El Kaide teröristini canlandırmıştı. Konuyla ilgili konuşan Acar, "Yapımcılar beni davet etti ben de kabul ettim. Dizide Haqqanis'in hikayesi yeniden işlenecek. Tekrar dizi kadrosuna girmek harika bir şey" dedi.
Numan Acar Homeland
dizisindeki rolüyle Almanya
'da ünlenmişti. Amerikan yapımı Homeland dizisinin ilk bölümleri 2011 yılında gösterildi. Sekiz sezon olarak planlanan dizinin finali bu yıl ekranlara gelecek. Dizide, Claire Danes
, Mandy Patinkin
ve Damian Lewis oynuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:06
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