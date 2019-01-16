Son Dakika Haberleri: Numan Acar 'Hameland' Kadrosunda

Numan Acar 'Hameland' Kadrosunda

14 dakika önce

DİZİNİN sekizinci sezonunda yeniden rol alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Numan Acar, El Kaide'ye üye bir teröristi canlandıracak.

Numan Acar 'Hameland' Kadrosunda, System.String[]
DİZİNİN sekizinci sezonunda yeniden rol alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Numan Acar, El Kaide'ye üye bir teröristi canlandıracak. Acar, dört yıl önce oynadığı dizide yine bir El Kaide teröristini canlandırmıştı. Konuyla ilgili konuşan Acar, "Yapımcılar beni davet etti ben de kabul ettim. Dizide Haqqanis'in hikayesi yeniden işlenecek. Tekrar dizi kadrosuna girmek harika bir şey" dedi.

Numan Acar Homeland dizisindeki rolüyle Almanya'da ünlenmişti. Amerikan yapımı Homeland dizisinin ilk bölümleri 2011 yılında gösterildi. Sekiz sezon olarak planlanan dizinin finali bu yıl ekranlara gelecek. Dizide, Claire Danes, Mandy Patinkin ve Damian Lewis oynuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:06 

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