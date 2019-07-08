Son Dakika Haberleri: Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda mesajı
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Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda mesajı

57 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a transfer olan Numan Çürüksu, 5 yıl formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Osmanlıspor için veda mesajı yayımladı.

Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda mesajı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a transfer olan Numan Çürüksu, 5 yıl formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Osmanlıspor için veda mesajı yayımladı.
Numan, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Cümleye neresinden başlayacağımı bilmediğim bir ayrılık. 5 yılımı sabırla, sevgiyle, emekle, mutlulukla geçirdiğim değerli kulübüm Osmanlıspor'la artık yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teşekkürüm çok. Başkanlarıma, bütün personelimize, saha içinde ve dışındaki bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel hatıralar ve insanlar biriktirdim. Artık yeni başarılar peşinde koşma zamanı. Yeni kulübümde Allah'ın izniyle var gücümle çalışma zamanı. Hayatıma hoş geldin Giresunspor." ifadelerini kullandı.
Savunmada görev yapan 34 yaşındaki Numan, Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıktığı sezonda 3 kez haftanın 11'ine seçilme başarısı göstermişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:43 Kaynak: AA
Numan Çürüksu, Giresunspor, Spor
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