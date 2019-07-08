Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda mesajı
57 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a transfer olan Numan Çürüksu, 5 yıl formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Osmanlıspor için veda mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:43 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
'a transfer olan Numan Çürüksu
, 5 yıl formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Osmanlıspor için veda mesajı yayımladı.
Numan, Instagram
hesabından paylaştığı mesajda, "Cümleye neresinden başlayacağımı bilmediğim bir ayrılık. 5 yılımı sabırla, sevgiyle, emekle, mutlulukla geçirdiğim değerli kulübüm Osmanlıspor'la artık yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teşekkürüm çok. Başkanlarıma, bütün personelimize, saha içinde ve dışındaki bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel hatıralar ve insanlar biriktirdim. Artık yeni başarılar peşinde koşma zamanı. Yeni kulübümde Allah'ın izniyle var gücümle çalışma zamanı. Hayatıma hoş geldin Giresunspor." ifadelerini kullandı.
Savunmada görev yapan 34 yaşındaki Numan, Osmanlıspor'un UEFA Avrupa
Ligi'nde gruptan lider çıktığı sezonda 3 kez haftanın 11'ine seçilme başarısı göstermişti.
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