Son Dakika Haberleri: Numan Çürüksu, Giresunspor'da
Son Dakika Spor Haber

Numan Çürüksu, Giresunspor'da

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Osmanlıspor'dan Numan Çürüksu'yu renklerine bağladı.

Numan Çürüksu, Giresunspor'da, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Osmanlıspor'dan Numan Çürüksu'yu renklerine bağladı.
Giresun'a gelerek yeşil beyazlı kulübün başkanı Sacit Ali Eren ile görüşen deneyimli savunma oyuncusu Numan, kendisini Giresunsporlu yapan imzayı attı. Numan ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladıklarını kaydeden başkan Sacit Ali Eren, "Giresunspor'un hedefleri doğrultusunda kadromuzu oluşturmaya devam ediyoruz. Anlaşmamız her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Son 5 sezondur Osmanlıspor'un başarısı için ter akıtan Numan Çürüksu, Spor Toto 1'inci Lig'de 97, Süper Lig'de ise 102 maçta görev aldı. Başkent ekibinin takım kaptanlığını da yapan Numan, yarın Erzurum'a geçerek yeşil beyazlı ekibin devre arası kampına dahil olacak.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:21 Kaynak: DHA
Numan Çürüksu, Giresunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı! Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 20:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Numan Çürüksu, Giresunspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]