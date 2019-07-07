Numan Çürüksu Giresunspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, yeni sezon çalışmaları kapsamında transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip savunma oyuncusu Numan Çürüksü'yu kadrosuna kattı.
Giresunspor, Menajeri Burak Denizli
ile birlikte şehre gelen ve Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
ile görüşmede bulunan deneyimli savunma oyuncusu Numan Çürüksu
ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Futbol
hayatına Trabzon
Erdoğduspor'da başlayan 34 yaşındaki deneyimli stoper, Sürmenespor'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla; Ofspor
, Orduspor
ve Kayseri Erciyesspor
formalarını gidi. Çürüksu, 5 sezondur Osmanlıspor formasını giyiyordu.
İmza töreninin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Sacit Ali Eren, "Anlaşmamız şimdiden her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" dedi. - GİRESUN