Numan Çürüksu'nun Babalık Sevinci
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un kaptanlarından Numan Çürüksu, baba oldu.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un kaptanlarından Numan Çürüksu
, baba oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara
'da özel bir hastanede gerçekleştirilen doğumda Numan ve Nida çiftinin ikizleri dünyaya geldi.
Nida-Numan çifti, ikişer kilo dünyaya gelen bebeklerden erkeğe "Doğu", kıza ise Tanem" adını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:37 Kaynak: AA
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