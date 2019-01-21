Son Dakika Haberleri: Numan Çürüksu'nun Babalık Sevinci

Numan Çürüksu'nun Babalık Sevinci

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un kaptanlarından Numan Çürüksu, baba oldu.

Numan Çürüksu'nun Babalık Sevinci, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un kaptanlarından Numan Çürüksu, baba oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da özel bir hastanede gerçekleştirilen doğumda Numan ve Nida çiftinin ikizleri dünyaya geldi.

Nida-Numan çifti, ikişer kilo dünyaya gelen bebeklerden erkeğe "Doğu", kıza ise Tanem" adını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Spor
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