Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için konuştu: "Kamuoyu anketlerinde AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir" - Son Dakika

Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için konuştu: "Kamuoyu anketlerinde AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir"

TEKİRDAĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Muhalefet partilerinin dahi yaptırdığı kamuoyu anketlerinde, yine AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret etti. Kurtulmuş'u belediye binası önünde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel karşıladı. Çiçek takdim edilmesinin ardından Numan Kurtulmuş Belediye Başkanlığı makamına geçti.

Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ı da ziyaret etti. Kurtulmuş ziyarette yaptığı açıklamada, "Önümüzde zor bir seçim var 2023. Türkiye için hayat memat meselesi olan bir seçim. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde hızlı bir şekilde devam etme kararını bu seçimde tekrarlayacaktır. Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti yine bu seçimlerde Türkiye'nin açık ara önce partisi olacak bu seçimlerden çıkacak. Bunun için gayretle çalışmamız gerekiyor. Muhalefet partilerinin dahi yaptırdığı kamuoyu anketlerinde, yine AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir" diye konuştu.