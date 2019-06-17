Numan Kurtulmuş, 7 Bölge 7 Renk Festivali'nde Bolu, Sivas ve Kayserililerle buluştu

Güncel konulara değindiği bir konuşma yapan Kurtulmuş'u telefonla arayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da vatandaşları selamladı.

Anadolu'nun dört bir yanındaki yöreden vatandaşların ağırlandığı ve kendi kültürlerini tanıttığı 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde hafta sonu Bolu, Kayseri ve Sivaslılar sahneye çıktı.

Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bolu İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Kayseri ve İlçe Dernekleri tarafından organize edilen programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da konuk oldu. Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu son duruma ve güncel konulara değindi.

Binali Yıldırım, Kurtulmuş'u telefonla arayarak alandaki vatandaşlara seslendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, etkinlik sırasında Kurtulmuş´u telefonla arayarak alandaki vatandaşlara seslendi. Yıldırım, "Mantı gününüzde aranızda olmayı çok arzu ederdim ancak başka bir program vesilesiyle olamadım. Hepinize afiyet olsun. Ancak mantının tamamını bitirmeyin ayın 24´üne bana da bir tabak bırakın. Yoksa kazasını yapmak zorunda kalırız. Başından beri şahsıma, Cumhur İttifakı´na verdiğiniz destek çok anlamlı" dedi. Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve davetliler, Kayseri Mantısı yedi.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Hülya Nergis ve İsmail Tamer, eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.