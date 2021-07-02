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NUMAN KURTULMUŞ ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİDİR - Son Dakika

NUMAN KURTULMUŞ ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİDİR

02.07.2021 20:10

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından Nihat Zeybekçi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından Nihat Zeybekçi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşma yapan Kurtulmuş, millete hizmet etme yolunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. AK Parti olarak üretmeye devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, Bugünden itibaren inşallah çalışmalarımızı hızlandırarak daha fazla ve güçlü şekilde vites büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim diğerlerinden farkımız, biz yapacağız onlar yıkacak. Biz Türkiye'yi ileriye ve yarınlara taşımak için gayret edeceğiz. Onlar Türkiye'yi ayaklarından çekip geriletmek için uğraşacak. Dolayısıyla yapmak bize bozmak onlara. Bütünleştirmek bize dağıtmak onlara. Hiç moralimizi bozmadan adımlarımızı sıklaştırarak kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz dedi.

Bugünden itibaren 2023 yılının seçim çalışmalarına başladığını belirten Kurtulmuş, Bir an durmadan ileriye doğru hareket edeceğiz. İnşallah 2023'te çok çalışarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı daha yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Siyasetimizi halkın duasını ve rızasını kazanmak için yapıyoruz. Yeniden güçlü bir Türkiye ideali bizi bir araya getiren esas kimyadır. Eğer bu ideali aramızdan çekersek bizim kardeşler topluluğu olarak bir arada tutabilecek bir şey olmaz. Dolayısıyla AK Parti'li kardeşlerimizin bu davaya inanmış arkadaşlarımızın en büyük şerefi içeride güçlü büyük Türkiye'yi yeniden inşa etmektir diye konuştu.

Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde pandemiye rağmen son dönemde uluslararası alanda önemli adımlar attığını dile getiren Kurtulmuş, Birincisi Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının tüm dünyaya gösterilmesidir. Oruç Reis gemisi gidiyor. Etrafında savaş uçaklarımız helikopterlerimiz ve arkasından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemileri takip ediyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını kaybettirmemek, Türkiye'nin hakkını hukukunu kurda kuşa yem etmemek için. Doğu Akdeniz'de varız. 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var' diyenlere inat Doğu Akdeniz'de varız. Türkiye bugün Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arıyor. Karadeniz'de arıyor. Aramaya da devam edecek. İnşallah Türkiye'nin en temel sorunu olan cari açık meselesini, bulduğumuz doğal gaz ile petrol ile halledeceğiz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olma yolunda ilerleyeceğiz diye konuştu.

'TÜRKİYE İHA VE SİHA'LARINI DÜNYADA FENOMEN HALE GETİRDİ'

Güçlü bir Türkiye için gereken çalışmaların yapıldığını belirten Kurtulmuş, Türkiye savunma sanayinde koşar adım yoluna devam ediyor. Türkiye İHA ve SİHA'larını dünyada fenomen hale getirdi. Artık savaş literatüründe İHA ve SİHA'ların verdiği mücadeleler örnek olarak gösteriliyor. Türkiye dünyanın birçok yerine bu savunma sanayimizden ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyor. Türkiye helikopter motoru yapıyor artık. Ülkemiz kendi gemilerinin motorlarını üretiyor. Az kaldı, Türkiye savaş uçaklarının motorlarını da yapacak güce ulaşacaktır. Allah'ın izniyle kendisi bu anlamda büyük gemileri, uçak gemilerini yapacak bir noktaya gelecektir diyerek sözlerini tamamladı.

NUMAN KURTULMUŞ ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİDİR
NUMAN KURTULMUŞ ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİDİR
NUMAN KURTULMUŞ ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİDİR
NUMAN KURTULMUŞ ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİDİR

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NUMAN KURTULMUŞ ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİDİR - Son Dakika


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